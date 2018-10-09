Взрывы в Черниговской области: в ГСЧС нет информации о раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В ГСЧС Черниговской области нет информации о раненых в результате взрывов в Ичне, передает УНН.
"Пока информации у нас нет, ничего не поступало. Ни о погибших, ни о раненых", - сообщили в ГСЧС Черниговской области, добавив, что возможно, позже будет другая информация.
В то же время, в социальных сетях появилась информация, что три человека получили ранения. Однако подтвердить ее пока не удалось.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧС эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.