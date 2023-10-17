Выборы в Польше не повлияют на стратегические отношения Украины со страной - Кулеба

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"На стратегические отношения Украины с Польшей не влияет ничего, потому что слишком глубокие эти отношения, слишком много на них всего завязано. Ну и главное, тактически можно думать друг о друге что угодно, но стратегически Польша и Украина не могут друг без друга и не выживут в этом жестоком мире друг без друга", - заявил Дмитрий Кулеба.

Детали

Стратегически между странами все будет нормально при любой конфигурации власти в Польше или в Украине, отметил глава МИД.

Также, когда речь зашла о зерновых спорах и угрожающих заявлениях Польши на их фоне министр добавил: "Мы ценим Польшу и отношения с Польшей, но у нас есть другие соседи с которыми мы также развиваем военно-техническое сотрудничество, которые много делают для помощи Украине, я имею в виду Румынию. Поэтому все эти эмоции, будем надеяться, остались в избирательной кампании, которая уже завершилась".

Напомним

Сегодня избирательная комиссия Польши объявила результаты выборов в Сейм из всех избирательных округов. По итогам обработки данных голосования на парламентских выборах в Польше, на первом месте оказалась правящая партия "Право и справедливость" (PiS).

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