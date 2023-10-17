Вибори в Польщі не вплинуть на стратегічні відносини України з країною - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного марафону запевнив, що будь-які результати виборів в Польщі не вплинуть на стратегічні україно-польські відносини, пише УНН.
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«На стратегічні стосунки України з Польщею не впливає нічого, тому що занадто глибокі ці стосунки, занадто багато на них всього зав’язано. Ну й головне, тактично можна думати одне про одного що завгодно, але стратегічно Польща і Україна не можуть один без одного і не виживуть в цьому жорстокому світі один без одного»,- заявив Дмитро Кулеба.
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Стратегічно між країнами все буде нормально за будь-якої конфігурації влади в Польщі чи в Україні, зазначив голова МЗС.
Також, коли мова зайшла про зернові суперечки та погрозливі заяви Польщі на їх тлі міністр додав: «Ми цінуємо Польщу і відносини з Польщею, але у нас є інші сусіди з якими ми також розвиваємо військово-технічне співробітництво, які багато роблять для допомоги Україні, я маю на увазі Румунію. Тому всі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилась».
Нагадаємо
Сьогодні виборча комісія Польщі оголосила результати виборів до Сейму з усіх виборчих округів. За підсумками опрацювання даних голосування на парламентських виборах у Польщі, на першому місці опинилась правляча партія "Право і справедливість" (PiS).
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