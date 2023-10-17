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Вибори в Польщі не вплинуть на стратегічні відносини України з країною - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного марафону запевнив, що будь-які результати виборів в Польщі не вплинуть на стратегічні україно-польські відносини, пише УНН.

Вибори в Польщі не вплинуть на стратегічні відносини України з країною - Кулеба

Цитата

«На стратегічні стосунки України з Польщею не впливає нічого, тому що занадто глибокі ці стосунки, занадто багато на них всього зав’язано. Ну й головне, тактично можна думати одне про одного що завгодно, але стратегічно Польща і Україна не можуть один без одного і не виживуть в цьому жорстокому світі один без одного»,- заявив Дмитро Кулеба.

Деталі

Стратегічно між країнами все буде нормально за будь-якої конфігурації влади в Польщі чи в Україні, зазначив голова МЗС.

Також, коли мова зайшла про зернові суперечки  та погрозливі заяви Польщі на їх тлі  міністр додав: «Ми цінуємо Польщу і відносини з Польщею, але у нас є інші сусіди з якими ми також розвиваємо військово-технічне співробітництво, які багато роблять для допомоги Україні, я маю на увазі Румунію. Тому всі ці емоції, будемо сподіватися, залишилися у виборчій кампанії, яка вже завершилась».

Нагадаємо

Сьогодні виборча комісія Польщі оголосила результати виборів до Сейму з усіх виборчих округів. За підсумками опрацювання даних голосування на парламентських виборах у Польщі, на першому місці опинилась правляча партія "Право і справедливість" (PiS). 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Politico: результати виборів у Польщі показують, що опозиція забезпечила собі перемогу

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