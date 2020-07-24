Выборы в США: Республиканцы отменили съезд партии, где Трампа должны были объявить официальным кандидатом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 решил отменить часть съезда республиканцев, запланированный на конец августа в Джексонвилле в штате Флорида. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме в четверг, 23 июля, передает УНН.
По его словам, сейчас неподходящее время для большого партийного мероприятия. Он добавил, что сейчас усилия необходимо сосредоточить на борьбе с новым вирусом. Партийные мероприятия состоятся в предстоящие недели в онлайн-формате, добавил он.
Сначала съезд должен быть проведен в штате Северная Каролина. Ожидалось, что на западе Трампа официально объявят кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 3 ноября. Эпидемия заставила организаторов перенести все массовые мероприятия во Флориду, однако эпидемиологическая ситуация обострилась и в этом штате. Таким образом, официальная часть съезда пройдет с ограниченным числом участников в Северной Каролине.
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Вероятным соперником действующего главы государства станет демократ и бывший вице-президент Джозеф Байден. Съезд демократов ожидается в середине августа в Милуоки и пройдет в смешанном формате.
США является наиболее пострадавшей от вируса SARS-CoV-2 страной планеты. По оценке Университета Джонса Хопкинса, возбудитель заболевания COVID-19 в стране выявлено у более чем 4 млн человек, а более 144 тыс. инфицированных — умерли.
Напомним, предвыборная реклама Трампа использовала фото с Революции достоинства, чтобы описать хаос и насилие.