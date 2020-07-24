Вибори у США: Республіканці скасували з'їзд партії, де Трампа мали оголосити офіційним кандидатом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 вирішив скасувати частину з'їзду республіканців, заплановану на кінець серпня в Джексонвіллі в штаті Флорида. Про це він заявив на прес-конференції в Білому домі в четвер, 23 липня, передає УНН.
За його словами, зараз невідповідний час для великого партійного заходу. Він додав, що наразі зусилля необхідно зосередити на боротьбі з новим вірусом. Партійні заходи відбудуться в майбутні тижні в онлайн-форматі, додав він.
Спочатку з’їзд мав бути проведений у штаті Північна Кароліна. Очікувалося, що на заході Трампа офіційно оголосять кандидатом в президенти від Республіканської партії на виборах 3 листопада. Епідемія змусила організаторів перенести всі масові заходи до Флориди, однак епідеміологічна ситуація загострилася і в цьому штаті. Таким чином, офіційна частина з’їзду пройде з обмеженим числом учасників в Північній Кароліні.
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Ймовірним суперником чинного глави держави стане демократ і колишній віце-президент Джозеф Байден. З’їзд демократів очікується в середині серпня в Мілуокі і пройде в змішаному форматі.
США є найбільш постраждалою від вірусу SARS-CoV-2 державою планети. За оцінкою Університету Джонса Хопкінса, збудник захворювання COVID-19 в країні виявлено у понад 4 млн осіб, а понад 144 тис. інфікованих - померли.
Нагадаємо, передвиборча реклама Трампа використала фото з Революції гідності, щоб змалювати хаос та насильство.