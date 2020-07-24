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19 березня, 18:42 • 45760 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 99797 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101147 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116814 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123340 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120257 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155791 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125076 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124776 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123908 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Кількість інфікованих коронавірусом у США перевалила за 4 млн

Кількість інфікованих коронавірусом у США перевалила за 4 млн

Київ • УНН

 • 12146 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Кількість випадків інфікування коронавірусом у США сягнула у четвер 4 005 414. Про це свідчать підрахунки Університету Джонса Хопкінса, засновані на інформації федеральної та місцевої влади, передає УНН.

Згідно з даними, розміщеним на сайті дослідницької організації, з початку епідемії в США померло 143 820 людей з коронавірусом, одужало 1 210 849 осіб.

Найбільша кількість інфікованих зафіксована в штаті Каліфорнія (421 857), за ним слідують Нью-Йорк (409 697), Флорида (389 868) і Техас (363 615).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп: я готовий бути першим, кому в США введуть вакцину від коронавірусу

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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