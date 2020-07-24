Кількість інфікованих коронавірусом у США перевалила за 4 млн

Згідно з даними, розміщеним на сайті дослідницької організації, з початку епідемії в США померло 143 820 людей з коронавірусом, одужало 1 210 849 осіб.

Найбільша кількість інфікованих зафіксована в штаті Каліфорнія (421 857), за ним слідують Нью-Йорк (409 697), Флорида (389 868) і Техас (363 615).

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Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.