Количество инфицированных коронавирусом в США перевалило за 4 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло в четверг 4 005 414. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей, передает УНН.
Согласно данным, размещенным на сайте исследовательской организации, с начала эпидемии в США умерло 143 820 человек с коронавирусом, выздоровели 1 210 849 человек.
Наибольшее количество инфицированных зафиксирована в штате Калифорния (421 857), за ним следуют Нью-Йорк (409 697), Флорида (389 868) и Техас (363 615).
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Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.