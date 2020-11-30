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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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3 марта, 21:00 • 109668 просмотра

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Выборы в Черновцах: в протоколе УИК о подсчете голосов обнаружили нарушения

Выборы в Черновцах: в протоколе УИК о подсчете голосов обнаружили нарушения

Киев  •  УНН

 • 10831 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На одном из избирательных участков в Черновцах в протоколе о подсчете голосов было отмечено 13 фамилий членов участковой избирательной комиссии с подписями возле них, в то время, как присутствующих членов комиссии было 12. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Гражданскую сеть ОПОРА.

"На избирательном участке 730502 в Черновцах наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала в протоколе о подсчете голосов 13 фамилий членов участковой избирательной комиссии с подписями возле них, в то время, как присутствующих членов комиссии было 12. По словам наблюдательницы, в течение дня с 7:00 и до завершения вечернего заседания участковой избирательной комиссии работало 12 членов комиссии. Наблюдательница не выходила за пределы помещения для голосования. При этом в протоколе поставлены подписи 13 человек с указанными фамилиями. Наблюдательница написала заявление в полицию", - говорится в сообщении.

Указано, что согласно ч. 4 ст. 251 Избирательного кодекса Украины протоколы имеют право подписать присутствующие на заседании во время подсчета голосов избирателей кандидаты, доверенные и уполномоченные лица.

Напомним, что 29 ноября проходило повторное голосование на выборах Черновицкого городского головы. Во втором туре за место главы Черновцов соревновались кандидаты Роман Кличук ("Единственная альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина"). Средняя явка составила 22,65%.

ОПОРА зафиксировала около 80 инцидентов относительно избирательного процесса на этих выборах.

Во втором туре выборов мэра Черновцов, по данным экзит-полов, победу одерживает кандидат от партии "Единая альтернатива" Роман Кличук.

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