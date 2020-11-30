Вибори у Чернівцях: у протоколі ДВК про підрахунок голосів виявили порушення

“На виборчій дільниці 730502 у Чернівцях спостерігачка ОПОРИ зафіксувала у протоколі про підрахунок голосів 13 прізвищ членів дільничної виборчої комісії із підписами біля них, у той час, як присутніх членів комісії було 12. За словами спостерігачки, протягом дня від 7:00 і до завершення вечірнього засідання дільничної виборчої комісії працювало 12 членів комісії. Спостерігачка не виходила за межі приміщення для голосування. Натомість у протоколі поставлено підписи 13 осіб із зазначеними прізвищами. Спостерігачка написала заяву до поліції”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що згідно з ч. 4 ст. 251 Виборчого кодексу України протоколи мають право підписати присутні на засіданні під час підрахунку голосів виборців кандидати, довірені та уповноважені особи.

Нагадаємо, що 29 листопада проходило повторне голосування на виборах Чернівецького міського голови. У другому турі за місце очільника Чернівців змагалися кандидати Роман Клічук (“Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин (“Команда Михайлішина”). Середня явка становила 22,65%.

ОПОРА зафіксувала близько 80 інцидентів щодо виборчого процесу на цих виборах.

У другому турі виборів мера Чернівців, за даними екзит-полів, перемогу здобуває кандидат від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук.