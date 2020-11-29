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ОПОРА зафіксувала близько 80 інцидентів щодо виборчого процесу у Чернівцях

ОПОРА зафіксувала близько 80 інцидентів щодо виборчого процесу у Чернівцях

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Спостерігачі громадської мережі ОПОРА зафіксували 79 інцидентів щодо виборчого процесу під час другого туру виборів у Чернівцях. Про це під час брифінгу сказала голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає кореспондент УНН.

“З 8:00, і також наші спостерігачі працювали на ранковому засіданні, і до 19:00 вони зафіксували 79 інцидентів різної складності і проблематичності, які мають відношення до виборчого процесу, порушення виборчих процедур або загальних принципів і стандартів, на які ми теж звертаємо увагу. Серед найбільших порушень найбільш чисельних порушень, на першому місці - матеріально-технічне забезпечення. І це стосується в першу чергу тих обставин, що повторне голосування доволі складно організувати зараз, зважаючи на те, що воно відбувається в умовах пандемії, і ми фіксуємо порушення, що мають відношення до антиковідних заходів”, - сказала Ольга Айвазовська.

За її словами, також спостерігачі зафіксували 31 інцидент, які зафіксовані як “інше”.

“Наприклад, коли на ранковому засіданні не вівся протокол, або є недостатня кількість членів комісії, ми розуміємо, що є проблеми з кворумом, особливо у зв’язку з тим, що мотивація членів працювати, які були ще мобілізовані партіями, що брали участь у голосуванні 25 жовтня, не настільки велика. І у нас, на жаль, є інциденти, коли один член виборчої комісії з двох столів видає бюлетені різним виборцям. Хоча закон вимагає, щоб за кожним столом, щоб цей процес був організований двома особами”, - додала Айвазовська.

Вона зазначила, що також серед найбільших порушень є фотографування виборчого бюлетеня.

“У нас, на жаль, є факти видачі виборчого бюлетеня без належних на те підстав. Як то безпосередньо паспорт громадянина України, так як, на жаль, ця процедура не дотримується в цілому досить ефективно. Але тим не менше, таких інцидентів є лише 7. Також є і 5 інцидентів, які мають відношення до присутності сторонніх осіб у приміщення для голосування. Серед них у нас є і аеропорт, і дільниці, які розташовані в приміщеннях для загального користування”, - сказала Ольга Айвазовська.

Додамо, у звіті ОПОРИ до 16 години було вказано, що позитивною характеристикою процесу голосування є відсутність фактів незаконного вкидання бюлетенів (пачками) до виборчих скриньок. Такі інциденти не були зафіксовані на жодній з виборчих дільниць Чернівців.

Нагадаємо, 29 листопада у Чернівцях повторно голосують на виборах міського голови. У “другий тур” пройшли Роман Клічук від партії “Єдина альтернатива” та Віталій Михайлішин, який кандидує від “Команда Михайлішина”. 

У повторному голосуванні загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тис. виборців.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше, як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

Явка виборців у Чернівцях на 16 годину становила 17,54%.

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