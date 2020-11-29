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ОПОРА зафиксировала около 80 инцидентов относительно избирательного процесса в Черновцах

ОПОРА зафиксировала около 80 инцидентов относительно избирательного процесса в Черновцах

Киев  •  УНН

 • 12651 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Наблюдатели общественной сети ОПОРА зафиксировали 79 инцидентов относительно избирательного процесса во время второго тура выборов в Черновцах. Об этом во время брифинга сказала глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.

"С 8:00, и также наши наблюдатели работали на утреннем заседании, и к 19:00 они зафиксировали 79 инцидентов различной сложности и проблематичности, которые имеют отношение к избирательному процессу, нарушению избирательных процедур или общих принципов и стандартов, на которые мы тоже обращаем внимание. Среди крупнейших нарушений наиболее многочисленные нарушения, на первом месте - материально-техническое обеспечение. И это касается в первую очередь тех обстоятельств, что повторное голосование довольно сложно организовать сейчас, беря во внимание то, что оно происходит в условиях пандемии, и мы фиксируем нарушения, имеющие отношение к антиковидным мероприятиям", - сказала Ольга Айвазовская.

По ее словам, также наблюдатели зафиксировали 31 инцидент, зафиксированные как "другое".

"Например, когда на утреннем заседании не велся протокол, или есть недостаточное количество членов комиссии, мы понимаем, что есть проблемы с кворумом, особенно в связи с тем, что мотивация членов работать, которые были еще мобилизованы партиями, участвовавшими в голосовании 25 октября, не столь велика. И у нас, к сожалению, инциденты, когда один член избирательной комиссии с двух столов выдает бюллетени разным избирателям. Хотя закон требует, чтобы за каждым столом, чтобы этот процесс был организован двумя лицами", - добавила Айвазовская.

Она отметила, что также среди крупнейших нарушений есть фотографирование избирательного бюллетеня.

"У нас, к сожалению, есть факты выдачи избирательного бюллетеня без должных на то оснований. Как вот непосредственно паспорт гражданина Украины, так как, к сожалению, эта процедура не соблюдается в целом достаточно эффективно. Но тем не менее, таких инцидентов есть лишь 7. Также есть и 5 инцидентов, имеющих отношение к присутствию посторонних лиц в помещении для голосования. Среди них у нас есть и аэропорт, и участки, расположенные в помещениях для общего пользования", - сказала Ольга Айвазовская.

Добавим, в отчете ОПОРЫ до 16 часов было указано, что положительной характеристикой процесса голосования является отсутствие фактов незаконного вбрасывания бюллетеней (пачками) в избирательные урны. Такие инциденты не были зафиксированы ни на одном из избирательных участков Черновцов.

Напомним, 29 ноября в Черновцах повторно голосуют на выборах городского головы. Во "второй тур" прошли Роман Кличук от партии "Единая альтернатива" и Виталий Михайлишин, который является кандидатом от "Команды Михайлишина".

В повторном голосовании в целом смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 года включительно.

Явка избирателей в Черновцах на 16 часов составила 17,54%.

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