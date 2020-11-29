У Чернівцях оприлюднили перші екзит-поли: на виборах мера перемагає Клічук

Так, результати екзит-полу, проведеного компанією InfoSapiens, є такими:



Роман Клічук – 61,1%



Віталій Михайлішин – 38,5%.



"Результати екзит-полу станом на 18:30 у другому турі виборів міського голови в Чернівцях: Клічук Роман Васильович набрав 61,1%, Михайлішин Віталій Михайлович набрав 38,5%. Рисочками зазначена похибка дослідження, але відрив надто великий, щоб щось могло змінитися", - сказала заступниця директора Info Sapiens Інна Волосевич під час представлення результатів екзит-полу.

Пізніше представлять і фінальні результати.

Опитано 2095 респондентів на виході з 50 виборчих дільниць, максимальна похибка: 2,8 в.п.

Результати екзит-полу, проведеного Інститутом соціології Маковецького, які наводить видання "Молодий буковинець", є такими:



Роман Клічук – 59,1%



Віталій Михайлішин – 40,9%



Нагадаємо, 29 листопада у Чернівцях повторно голосували на виборах міського голови. У “другий тур” пройшли Роман Клічук від партії “Єдина альтернатива” та Віталій Михайлішин, який кандидує від “Команда Михайлішина”.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше, як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

Явка виборців у Чернівцях на 16 годину становила 17,54%.