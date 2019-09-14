Выборы на оккупированном Донбассе могут проводится только по украинскому законодательству - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Выборы на оккупированных территориях Украины должны проводиться только по украинскому законодательству, а досрочное прекращение полномочий членов ЦИК с этим связано. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков журналистам в субботу, передает УНН.
"(Тема выборов на оккупированном Донбассе - ред.) никак не связана с работой Центральной избирательной комиссии. Я уверен, что вчера Пристайко (министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко - ред.) объяснял свою позицию, она понятна, что выборы на территории Украины должны происходить по законам Украины", - сказал Разумков.
Как сообщал УНН, Пристайко заявил, что Украина не будет проводить фейковые выборы на оккупированных территориях на востоке Украины.
Напомним, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.