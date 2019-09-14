Вибори на окупованому Донбасі можуть проводиться лише за українським законодавством - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Вибори на окупованих територіях України мають проводитися лише за українським законодавством, а дострокове припинення повноважень членів ЦВК з цим не пов’язане. Про це заявив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков журналістам у суботу, передає УНН.
"(Тема виборів на окупованому Донбасі – ред.) ніяк не пов’язана з роботою центральної виборчої комісії. Я впевнений, що вчора Пристайко (міністр закордонних справ України Вадим Пристайко - ред.) пояснював свою позицію, вона зрозуміла, що вибори на території України повинні відбуватися за законами України", - сказав Разумков.
Як повідомляв УНН, Пристайко заявив, що Україна не буде проводити фейкові вибори на окупованих територіях на сході України.
Нагадаємо, Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів Центральної виборчої комісії.