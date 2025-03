Вертолет Ingenuity совершил третий и рекордный полет на Марсе

Что известно

Как уточнили в агентстве, эти показатели — рекордные не только по сравнению с предыдущими двумя полетами на Марсе, но и с испытаниями на Земле. Высота полета составила 5 м — столько же, сколько и во время вторых испытаний. Аппарат также передал на Землю новые черно-белые фотографии поверхности Красной планеты.

NASA опубликовало цветной снимок с марсохода Perseverance (“Настойчивость”), на котором видно, что вертолет летит.

Third flight in the history books

Our #MarsHelicopter continues to set records, flying faster and farther. The space chopper is demonstrating critical capabilities that could enable the addition of an aerial dimension to future missions to Mars & beyond. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/Uaxrr23Rfh

— NASA JPL (@NASAJPL) April 25, 2021

Что предшествовало

Первые летные испытания Ingenuity состоялись в понедельник. В ходе полета длительностью около 40 секунд аппарат массой 1,8 кг в автономном режиме поднялся над поверхностью Марса на высоту до 3 м, после чего совершил посадку. Вторые испытания состоялись в четверг. В ближайшие дни NASA рассчитывает вновь отправить Ingenuity в полет над Марсом.