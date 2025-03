Вертоліт Ingenuity здійснив третій і рекордний польот на Марсі

Що відомо

Як уточнили в агентстві, ці показники - рекордні не тільки в порівнянні з попередніми двома польотами на Марсі, але і з випробуваннями на Землі. Висота польоту склала 5 м - стільки ж, скільки і під час других випробувань. Апарат також передав на Землю нові чорно-білі фотографії поверхні Червоної планети.

NASA опублікувало кольоровий знімок з марсохода Perseverance ("Наполегливість"), на якому видно, що вертоліт летить.

Third flight in the history books

Що передувало

Перші льотні випробування Ingenuity відбулися в понеділок. В ході польоту тривалістю близько 40 секунд апарат масою 1,8 кг в автономному режимі піднявся над поверхнею Марса на висоту до 3 м, після чого здійснив посадку. Другі випробування відбулися в четвер. У найближчі дні NASA розраховує знову відправити Ingenuity в політ над Марсом.