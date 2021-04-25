Вертоліт Ingenuity здійснив третій і рекордний польот на Марсі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вертоліт Ingenuity ("Винахідливість") під час третього випробувального польоту на Марсі подолав дистанцію близько 50 м, розвинувши швидкість приблизно 2 м/с. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA), передає УНН.
Що відомо
Як уточнили в агентстві, ці показники - рекордні не тільки в порівнянні з попередніми двома польотами на Марсі, але і з випробуваннями на Землі. Висота польоту склала 5 м - стільки ж, скільки і під час других випробувань. Апарат також передав на Землю нові чорно-білі фотографії поверхні Червоної планети.
NASA опублікувало кольоровий знімок з марсохода Perseverance ("Наполегливість"), на якому видно, що вертоліт летить.
Third flight in the history books
Our #MarsHelicopter continues to set records, flying faster and farther. The space chopper is demonstrating critical capabilities that could enable the addition of an aerial dimension to future missions to Mars & beyond. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/Uaxrr23Rfh
Що передувало
Перші льотні випробування Ingenuity відбулися в понеділок. В ході польоту тривалістю близько 40 секунд апарат масою 1,8 кг в автономному режимі піднявся над поверхнею Марса на висоту до 3 м, після чого здійснив посадку. Другі випробування відбулися в четвер. У найближчі дні NASA розраховує знову відправити Ingenuity в політ над Марсом.