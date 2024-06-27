Партизаны "АТЕШ" обнаружили систему ПВО, которая, вероятно, прикрывает дачу российского диктатора владимира путина в Сочи, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".

"Наш агент сообщил об обнаружении системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" в Сочи. Этот комплекс расположен в 15 км от Бочаров Ручейка в Сочи. Предназначен для защиты от воздушных угроз и включает ракеты, зенитные орудия, а также радар обнаружения и отслеживания воздушных целей", - говорится в сообщении.

В Донецкой области партизаны "АТЕШ" обнаружили воинскую часть оккупантов, где рф может хранить снаряды

В АТЕШ также обнародовали координаты ПВО: 43.534815, 39.813225

"Благодаря этой информации СОУ могут проводить оценку военных возможностей, распределения сил на территории россии и планировать операции по ликвидации важных военных объектов", - говорится в сообщении.

В оккупированном Крыму россияне перебросили военную технику к аэродрому "Гвардейское" - АТЕШ