Ймовірно, прикриває дачу путіна: партизани виявили систему ППО в Сочі
Київ • УНН
Агент "АТЕШ" повідомив про виявлення системи протиповітряної оборони "Панцир-С1" у Сочі. Цей комплекс розташований за 15 км від Бочарів Струмка в Сочі.
Партизани "АТЕШ" виявили систему ППО, яка, ймовірно, прикриває дачу російського диктатора володимира путіна в Сочі, передає УНН із посиланням на "АТЕШ".
"Наш агент повідомив про виявлення системи протиповітряної оборони "Панцир-С1" у Сочі. Цей комплекс розташований за 15 км від Бочарів Струмка в Сочі. Призначений для захисту від повітряних загроз і включає ракети, зенітні знаряддя, а також радар виявлення і відстеження повітряних цілей", - йдеться у повідомленні.
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"Завдяки цій інформації СОУ можуть проводити оцінку військових можливостей, розподілу сил на території росії та планувати операції з ліквідації важливих військових об'єктів", - йдеться у повідомленні.
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