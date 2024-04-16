Верховный Суд рассмотрит апелляцию ПриватБанка о взыскании 700 млн грн с государственного банка

Завтра, 17 апреля, Верховный Суд рассмотрит кассационную жалобу ПриватБанка в деле по иску Елены Боголюбовой, экс-супруги бывшего совладельца банка. У ПриватБанка бывшая жена Геннадия Боголюбова хочет отсудить более 700 млн гривен. Об этом говорится в заявлении пресс-службы банка, передает УНН.

Верховный Суд 17 апреля рассмотрит кассационную жалобу ПриватБанка в деле № 201/473/17 по иску Елены Боголюбовой, экс-супруги бывшего совладельца банка Геннадия Боголюбова. Истица с 2017 года пытается взыскать с госбанка более 700 млн гривен, которые были привлечены в капитал банка во время процедуры bail-in - говорится в заявлении.

Сообщается, что суды предыдущих инстанций частично удовлетворили требования Боголюбовой и постановили взыскать с государственного ПриватБанка более 700 млн гривен. Банк в августе 2022 года подал кассационную жалобу в Верховный Суд, очередное рассмотрение которой и назначено на 17 апреля 2024 года.

Добавим

27 марта Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и ПриватБанка и не позволил компаниям, связанным с семьей Суркисов, взыскать 350 миллионов долларов.

Дополнение

Шевченковский районный суд Киева продлил до 25 апреля арест Игорю Коломойскому и уменьшил размер залога до 2,4 млрд гривен.

Игорю Коломойскому вручили несколько подозрений. Одно из них за мошенничество и легализацию имущества, добытого преступным путем. Также бизнесмен получил подозрение по трем статьям по делу о незаконном завладении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.