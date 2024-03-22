Вербовал крымских детей в "Юнармию" рашистов: соратник аксенова получил подозрение

Служба безопасности задокументировала преступления коллаборациониста сергея селимова - экс-главы оккупационного "комитета молодежной политики" во временно захваченном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Находясь на "должности", фигурант выполнял указания кремля по массовому привлечению местных школьников к российской милитарной организации "Юнармия", - говорится в сообщении.

Детали

Для этого селимов возглавлял крымский "филиал юнармейцев", который готовит завербованных детей к войне против Украины. В стенах оккупационного учреждения российские инструкторы идеологически обрабатывают школьников против Украины и обучают тактике ведения боя, а также проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку учащихся.

Весной 2022 года селимова перевели в "кадровый резерв" гауляйтера аксенова, а также и на другое направление подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, фигурант стал одним из местных "рупоров" кремля, которые публично выступают в поддержку путина в агрессивной войне. Для распространения прокремлевских нарративов коллаборационист неоднократно выступал перед камерами росТВ и распространял "авторские" сообщения на собственной странице "ВКонтакте".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Селимову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Поскольку злоумышленник находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Напомним

Бывшему сотруднику прокуратуры Донецкой области, который изменил присяге в 2014 году, грозит лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества.