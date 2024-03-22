Вербовал крымских детей в "Юнармию" рашистов: соратник аксенова получил подозрение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  47164 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  125111 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  131681 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  186343 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  125383 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137381 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129850 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142686 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145633 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133748 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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18 марта 2024, 18:47  •  320281 просмотра

Вербовал крымских детей в "Юнармию" рашистов: соратник аксенова получил подозрение

По подозрению Службы безопасности Украины, коллаборационист в оккупированном Крыму вербовал местных школьников в российскую военную организацию "Юнармия", настраивая их против Украины и обучая тактике ведения боевых действий.

Война •   •  3040 просмотра
Вербовал крымских детей в "Юнармию" рашистов: соратник аксенова получил подозрение

Гибель мамы спортсменки из-за атаки рф: Минмолодежьспорт и НОК Украины призвали отстранить россиян и белорусов от международных соревнований

Мать украинской спортсменки Светланы Мальковой погибла во время нападения россиян на Николаев. Министерство молодежи и спорта Украины и НОК призывают отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, включая Олимпийские игры.

Война •   •  3324 просмотра
Гибель мамы спортсменки из-за атаки рф: Минмолодежьспорт и НОК Украины призвали отстранить россиян и белорусов от международных соревнований

Две ракеты "Искандер" и 17 С-300 россияне выпустили по Харькову и области утром - полиция

Российские войска выпустили две ракеты "Искандер-М" и семнадцать ракет С-300 по энергетическим объектам Харькова и области утром 22 марта, по сообщению украинских официальных лиц.

Война •   •  3806 просмотра
Две ракеты "Искандер" и 17 С-300 россияне выпустили по Харькову и области утром - полиция

В Украине два полноценно функционирующих лагеря для военнопленных - Минюст

В Украине есть два полноценно функционирующих лагеря для российских военнопленных, тогда как третий еще не был полностью запущен.

Война •   •  9272 просмотра
В Украине два полноценно функционирующих лагеря для военнопленных - Минюст

На Запорожье уже 15 травмированных из-за атаки рф: в ОВА показали последствия

15 человек были ранены и 3 погибли в результате массированной российской атаки на Запорожскую область 22 марта. Повреждены более 40 жилых домов.

Общество •   •  8418 просмотра
На Запорожье уже 15 травмированных из-за атаки рф: в ОВА показали последствия

На Запорожье россияне завезли врачей из удмуртии, из-за недоверия к местным - Центр нацсопротивления

российские оккупационные войска на оккупированных территориях Украины привлекают врачей из рф на ротационной основе из-за нехватки медицинских кадров, поскольку не доверяют местным врачам.

Война •   •  7001 просмотра
На Запорожье россияне завезли врачей из удмуртии, из-за недоверия к местным - Центр нацсопротивления

Среди западных банков есть предубеждение относительно использования доходов активов рф в пользу Украины

Некоторые западные банки предостерегают против плана ЕС использовать поступления от замороженных российских активов для финансирования вооружений для Украины, опасаясь дорогостоящих судебных процессов после ослабления санкций.

Война •   •  9098 просмотра
Среди западных банков есть предубеждение относительно использования доходов активов рф в пользу Украины

Литва передала Украине системы для борьбы с беспилотниками

22 марта Литва передала Украине системы противодействия беспилотникам. Страна продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку, включая оружие, боеприпасы, беспилотники, средства противодействия беспилотникам, обучение и ремонт оборудования.

Война •   •  8178 просмотра
Литва передала Украине системы для борьбы с беспилотниками

"Противник имеет больший ресурс, но всему свое время": Павлюк отметил, что рф делает все возможное и невозможное, чтобы продолжать наступательные действия

россия использует все имеющиеся ресурсы для продолжения наступательных действий на фронте, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Война •   •  6468 просмотра
"Противник имеет больший ресурс, но всему свое время": Павлюк отметил, что рф делает все возможное и невозможное, чтобы продолжать наступательные действия

В ночь на 22 марта на станциях киевского метро скрывалось около 35 тысяч человек, из них более 3 тысяч детей

В ночь на 22 марта, во время авиаудара, более 35 000 человек, в том числе 3 440 детей, нашли убежище на станциях киевского метрополитена, которые работали круглосуточно в режиме укрытия.

Война •   •  10395 просмотра
В ночь на 22 марта на станциях киевского метро скрывалось около 35 тысяч человек, из них более 3 тысяч детей