Венгрия одобрила приостановление выполнения договора о сокращении количества вооружений в Европе

Венгрия одобрила приостановление выполнения мирного договора, который действовал несколько десятилетий. Речь идет о Договоре об обычных вооруженных силах в Европе и дополнительных документах к нему, сообщает венгерское издание Hírklikk, пишет УНН.

Детали

После того, как в 2023 году россия расторгла договор и это решение вступило в силу 7 ноября того же года, 7 ноября 2023 года страны-члены НАТО выступили с совместным заявлением, в котором заявили о намерении приостановить выполнение договора.

"Приостановкой Венгрия как член НАТО выполняет это намерение", - пишет издание.

Как сообщается, парламент Венгрии принял решение 177 голосами "за" и пятью "против".

Дополнение

В марте 2024 года Польша приостановила участие в договоре.

Справочно

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был согласован и заключен в последние годы холодной войны и устанавливал комплексные ограничения на ключевые категории обычного военного оборудования в Европе (от Атлантики до Урала) и предписывал уничтожить избыток оружия.

Молдова решила приостановить участие в договоре о сокращении количества вооружений в Европе