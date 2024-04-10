Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
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Венгрия одобрила приостановление выполнения договора о сокращении количества вооружений в Европе
Венгрия приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе после совместного заявления НАТО об этом после того, как Россия прекратила действие договора в 2023 году.
Инцидент с повесткой для журналиста "Слідства.Інфо": в ГБР объяснили, при каких условиях начнут расследование
Следователи ГБР готовы начать расследование инцидента с журналистом "Слідство. інфо", которому якобы вручили повестку за расследование в отношении чиновника СБУ, но могут приступить к нему только после получения официального сообщения и материалов от Генеральной прокуратуры.
В Нидерландах открылась выставка, демонстрирующая блокаду и разрушение россиянами Мариуполя
В Утрехте, Нидерланды, открылась выставка "Лабиринты несокрушимых городов", демонстрирующая блокаду и разрушение Мариуполя россиянами, с интерактивными показами города до и после российского вторжения, показом документального фильма "20 дней в Мариуполе" и визуализацией будущей реконструкции Мариуполя.
Мобилизация заключенных: Рада поддержала законопроект в первом чтении
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания для прохождения военной службы.
В Харькове прогремел взрыв после предупреждений о вражеских пусках авиабомб
В Харькове слышали взрыв после предупреждений ПС ВСУ о вражеских запусках управляемых авиабомб в регионе.
Во время атаки на аэродром в Ейске дроны могли повредить самолет-амфибию - OSINT-расследователь
Во время атаки беспилотника на российский военный аэродром в Ейске были повреждены не только истребители, но и самолет-амфибия Бе-200, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видно, что у самолета отсутствует часть левого крыла.
В рф посадили двух мужчин за попытку присоединиться к легиону, воюющему на стороне Украины
Двое россиян были приговорены к 9 годам заключения каждый за попытку присоединиться к легиону "Свободы россии", который воюет на стороне Украины против войск рф.
Пентагон заплатил SpaceX 23 млн долларов за размещение Starlink в Украине - СМИ
Пентагон заплатил SpaceX 23 миллиона долларов за развертывание терминалов Starlink в Украине в рамках американской помощи в сфере безопасности.
Рада приняла в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но пока в старой редакции - нардеп
Парламент принял в первом чтении законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации, но в начальной жесткой версии правительства, которая будет доработана ко второму чтению.
НМТ-2024: последний день регистрации 11 апреля
11 апреля - последний день регистрации для участия в УМТ, абитуриентам рекомендуется устранить ошибки и повторно прислать документы до 15 апреля, чтобы избежать отказа в регистрации.