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Венгрия будет накладывать вето на санкции ЕС против грузинских чиновников: что стоит за этим решением

Венгрия будет накладывать вето на санкции ЕС против грузинских чиновников: что стоит за этим решением

Киев  •  УНН

 • 308 просмотра

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Петер Сийярто заявил, что Венгрия наложит вето на любые санкции ЕС против грузинских чиновников. Министр иностранных дел обвинил Брюссель в двойных стандартах в отношении демократических выборов в Грузии.

Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза в отношении грузинских чиновников, если таковые будут. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает УНН со ссылкой на грузинский общественный вещатель.

"Венгрия категорически против занесения грузинских чиновников в санкционный список, если будут такие предложения, мы наложим вето, можете в этом быть уверенными", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия оказывает Грузии всяческую поддержку.

"Если бы на выборах победила оппозиция, то Брюссель громко кричал бы о демократии в Грузии. Они сказали бы, что демократия в Грузии никогда не была такой сильной, но на выборах победила консервативная партия, и они делают все, чтобы отрицать и игнорировать волю граждан. Они делают это в абсолютно недемократическом стиле. Они ставят под сомнение волю грузинского народа, которую он выразил посредством демократических выборов. Это серьезная и, скажем так, скучная игра либерального мейнстрима, которая будет отвергнута", - заявил глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, они призывают Брюссель и международную либеральную элиту уважать решение грузинского народа и не ставить под сомнение суверенное право грузинского народа решать будущее своей страны.

Напомним

США осуждают насилие партии "Грузинская мечта" против протестующих и готовят дополнительные санкции. Ранее США уже ввели визовые ограничения для примерно сотни грузинских чиновников. Украина также ввела санкции против грузинских властей.

В США заявили, что могут ввести санкции против Грузии11 дек. 2024, 03:34 • 15561 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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