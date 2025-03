Ведущая “Разрушителей легенд” погибла в США пытаясь побить скоростной рекорд

Сначала в октябре 2013 году компания Combs установила четырехколесный рекорд скорости 398 миль в час на североамериканском автомобили Eagle Supersonic Speed ​​Challenger. Еще в прошлом году она достигла скорости более 483 миль/ч при следующих повторных заездах, но механические проблемы не позволили этим попыткам попасть в официальную книгу рекордов. Всего три дня назад она написала в Instagram, что она стремится разогнаться до скорости 619 (примерно 996 км) миль в час в реактивном автомобиле.

Ее семья сказала в заявлении, что “самой яркой мечтой Джесси было стать самой быстрой женщиной на Земле” и “она покинула эту землю быстрее, чем любая другая женщина в истории”.

Напомним, в результате авиакатастрофы во время съемок сюжета в США погибла телеведущая.

It may seem a little crazy to walk directly into the line of fire ... those who are willing, are those who achieve great things. . . People say I’m crazy. I say thank you;). . . #fastestwomanonearth #almost #fasterthanfast #jetcar #afterburner #landpseed @ landspeed763 #iwillgofaster # gottabreak512 # aimingfor619 # currentlyat483 #northamericaneagle # i❤️afterburners