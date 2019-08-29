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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126783 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136988 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125847 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127861 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130039 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153127 просмотра

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Ведущая “Разрушителей легенд” погибла в США пытаясь побить скоростной рекорд

Ведущая “Разрушителей легенд” погибла в США пытаясь побить скоростной рекорд

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Джесси Комбс, более известная как гонщица и ведущая автошоу, и, в частности, телешоу “Разрушители легенд”, погибла пытаясь побить свой рекорд скорости на суше озера в пустыне Альворд в штате Орегон. Ей было 39 лет. Об этом сообщает УНН опираясь на информацию Autoblog. 

Сначала в октябре 2013 году компания Combs установила четырехколесный рекорд скорости 398 миль в час на североамериканском автомобили Eagle Supersonic Speed ​​Challenger. Еще в прошлом году она достигла скорости более 483 миль/ч при следующих повторных заездах, но механические проблемы не позволили этим попыткам попасть в официальную книгу рекордов. Всего три дня назад она написала в Instagram, что она стремится разогнаться до скорости 619 (примерно 996 км) миль в час в реактивном автомобиле.

Ее семья сказала в заявлении, что “самой яркой мечтой Джесси было стать самой быстрой женщиной на Земле” и “она покинула эту землю быстрее, чем любая другая женщина в истории”.

Напомним, в результате авиакатастрофы во время съемок сюжета в США погибла телеведущая.

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