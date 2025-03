Ведуча “Руйнівників легенд” загинула в США намагаючись побити швидкісний рекорд

Спочатку в жовтні 2013 року компанія Combs встановила чотирьохколісний рекорд швидкості 398 миль на годину на північноамериканському автомобілі Eagle Supersonic Speed ​​Challenger. Ще в минулому році вона досягла швидкості більше 483 миль/год під час наступних повторних заїздів, але механічні проблеми не дозволили цим спробам потрапити в офіційну книгу рекордів. Всього три дні тому вона написала в Instagram, що вона прагне розігнатися до швидкості 619 (приблизно 996 км) миль на годину в реактивному автомобілі.

Її сім’я сказала в заяві, що “найяскравішою мрією Джессі було стати найшвидшою жінкою на Землі” і що “вона покинула цю землю швидше, ніж будь-яка інша жінка в історії”.

Нагадаємо, В результаті авіакатастрофи під час зйомок сюжету у США загинула телеведуча.

View this post on Instagram

It may seem a little crazy to walk directly into the line of fire... those who are willing, are those who achieve great things. . . People say I’m crazy. I say thank you ;) . . . #fastestwomanonearth #almost #fasterthanfast #jetcar #afterburner #landpseed @landspeed763 #iwillgofaster #gottabreak512 #aimingfor619 #currentlyat483 #northamericaneagle #i❤️afterburners