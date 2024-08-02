Киев • УНН
Руководитель ОП провел онлайн-совещание с депутатами по сотрудничеству со странами Латинской Америки. Обсуждалась организация конференции по реализации 5-го пункта Формулы мира в Чили и усиление сотрудничества с Глобальным Югом.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел онлайн-совещание с народными депутатами - членами межфракционного объединения "Украина - государства Латинской Америки и Карибского бассейна: сотрудничество ради будущего". Во время совещания Ермак отметил, что важно, чтобы партнеры из Латинской Америки присоединились к реализации Формулы мира пункта Формулы мира, которая касается восстановления территориальной целостности. Об этом сообщает Официальное интернет-представительство президента Украины, передает УНН.
Детали
Как отмечается в сообщении, Андрей Ермак провел онлайн-совещание с народными депутатами - членами межфракционного объединения "Украина - государства Латинской Америки и Карибского бассейна: сотрудничество ради будущего", которые находятся с визитом в Чили, Аргентине и Парагвае.
Во время совещания обсуждалась организация конференции по реализации 5-го пункта Формулы мира "Восстановление территориальной целостности и имплементации принципов Устава ООН", которая должна состояться в Чили.
Важно, чтобы наши партнеры из Латинской Америки присоединились к реализации пункта Формулы мира Президента Зеленского, которая касается восстановления территориальной целостности. Мы должны объединить усилия стран мира, чтобы заставить страну-агрессора к восстановлению справедливого мира для Украины
Ермак отметил, что Украина должна усиливать сотрудничество со странами Глобального Юга, в том числе и на уровне парламентов.
Также отмечается, что парламентская делегация Украины провела встречи со спикерами национальных парламентов, группами межпарламентского сотрудничества с Украиной, руководством МИД, омбудсменами и журналистами. Парламентарии рассказали о преступлениях РФ, а также о реализации Формулы мира.
Напомним
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и рассказал ему о ситуации на поле боя.