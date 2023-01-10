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Ватикан возобновил расследование по исчезновению в 1983 году Эмануэлы Орланди

Киев • УНН

 • 1890421 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В понедельник Ватикан возобновил расследование исчезновения 15-летней дочери сотрудника Ватикана в 1983 году через несколько месяцев после того, как новый документальный фильм Netflix имел целью пролить новый свет на это дело, и через несколько недель после того, как ее семья попросила парламент Италии рассмотреть этот вопрос, пишет УНН со ссылкой на Arab News.

Ватикан возобновил расследование по исчезновению в 1983 году Эмануэлы Орланди

Детали 

Прокурор Ватикана Алессандро Дидди открыл дело об исчезновении Эмануэлы Орланди, частично основываясь "на запросах, сделанных семьей в разных местах", сообщил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.

Адвокат семьи Орланди Лаура Сгро заявила, что не имеет независимого подтверждения развития событий, о которых первыми сообщили итальянские агентства Adnkronos, LaPresse и ANSA. Она отметила, что последнее ее заявление в Ватикан по этому делу было подано в 2019 году.

Недавний четырехсерийный документальный фильм Netflix "Девушка из Ватикана: Исчезновение Эмануэлы Орланди" исследовал эти сценарии, а также предоставил новые свидетельства подруги, которая сказала, что Эмануэла сказала ей за неделю до исчезновения, что высокопоставленный ватиканский клирик совершал сексуальные домогательства к ней.

Кроме того, брат Сгро и Орланди Пьетро в прошлом месяце объявил о новой инициативе созвать парламентскую комиссию по расследованию этого дела.

Три предыдущие инициативы в итальянском парламенте не смогли сдвинуться с места, но Сгро и оппозиционный депутат Карло Календа утверждали, что Ватикан не может считать дело закрытым, когда так много вопросов осталось без ответов.

Выступая в понедельник на телеканале RaiNews24, Пьетро Орланди назвал решение Дидди "позитивным шагом", который свидетельствует о том, что Ватикан, очевидно, изменил свое мнение, преодолел свое сопротивление и теперь будет рассматривать дело с самого начала.

Исчезновение Эмануэлы Орланди

Эмануэла Орланди таинственным образом пропала без вести 22 июня 1983 года. В последний раз ее видели на автобусной остановке в центре Рима. На протяжении многих лет появлялись сообщения о нахождении Орланди в разных местах, но все они не подтвердились.

В поисках девушки ее родственники проверяли многочисленные версии и слухи. "Дело Орланди" вызвало большой общественный резонанс.

В марте 2019 года семья Орланди получила анонимное письмо. В нем было фото каменного ангела над могилами принцессы Софии фон Гогенлоэ и принцессы Карлотты Федерики Мекленбургской на Тевтонском кладбище Ватикана. Родственники Эмануэлы обратились к Ватикану с официальной просьбой разрешить открыть могилы на Тевтонском кладбище. Суд Ватикана удовлетворил просьбу. Эксгумация началась после утренней молитвы 11 июля. На ней присутствовали как родственники Эмануэлы, так и потомки обеих принцесс, но как заявил представитель Ватикана Алессандро Джизотти, в результате эксгумации не нашли ни человеческих останков, ни погребальных урн.

Первоначально ее исчезновение было связано с возможной попыткой незнакомых лиц получить свободу для Мехмета Али Агка, турецкого боевика, который в 1981 году стрелял в папу Римского Иоанна Павла II, а затем отбывал пожизненное наказание в итальянской тюрьме. Но достоверно нет ответа, что случилось с девушкой.

Дополнение 

Как писал УНН, в посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие останки. Итальянские СМИ заявляли, что криминалисты считают, что они принадлежат Эмануэле Орланде, 15-летней дочери работника Ватикана. 

Ватикан заявил в своем заявлении, что фрагменты костей были обнаружены во время реструктуризации в пристройке к импровизированному посольству Святого престола вблизи знаменитого музея Вилла Боргезе в Риме.

Позже стало известно, что найденные останки в посольстве Святого престола Ватикана в Италии не принадлежат пропавшей девушке.

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