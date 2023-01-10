Ватикан возобновил расследование по исчезновению в 1983 году Эмануэлы Орланди
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В понедельник Ватикан возобновил расследование исчезновения 15-летней дочери сотрудника Ватикана в 1983 году через несколько месяцев после того, как новый документальный фильм Netflix имел целью пролить новый свет на это дело, и через несколько недель после того, как ее семья попросила парламент Италии рассмотреть этот вопрос, пишет УНН со ссылкой на Arab News.
Детали
Прокурор Ватикана Алессандро Дидди открыл дело об исчезновении Эмануэлы Орланди, частично основываясь "на запросах, сделанных семьей в разных местах", сообщил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни.
Адвокат семьи Орланди Лаура Сгро заявила, что не имеет независимого подтверждения развития событий, о которых первыми сообщили итальянские агентства Adnkronos, LaPresse и ANSA. Она отметила, что последнее ее заявление в Ватикан по этому делу было подано в 2019 году.
Недавний четырехсерийный документальный фильм Netflix "Девушка из Ватикана: Исчезновение Эмануэлы Орланди" исследовал эти сценарии, а также предоставил новые свидетельства подруги, которая сказала, что Эмануэла сказала ей за неделю до исчезновения, что высокопоставленный ватиканский клирик совершал сексуальные домогательства к ней.
Кроме того, брат Сгро и Орланди Пьетро в прошлом месяце объявил о новой инициативе созвать парламентскую комиссию по расследованию этого дела.
Три предыдущие инициативы в итальянском парламенте не смогли сдвинуться с места, но Сгро и оппозиционный депутат Карло Календа утверждали, что Ватикан не может считать дело закрытым, когда так много вопросов осталось без ответов.
Выступая в понедельник на телеканале RaiNews24, Пьетро Орланди назвал решение Дидди "позитивным шагом", который свидетельствует о том, что Ватикан, очевидно, изменил свое мнение, преодолел свое сопротивление и теперь будет рассматривать дело с самого начала.
Исчезновение Эмануэлы Орланди
Эмануэла Орланди таинственным образом пропала без вести 22 июня 1983 года. В последний раз ее видели на автобусной остановке в центре Рима. На протяжении многих лет появлялись сообщения о нахождении Орланди в разных местах, но все они не подтвердились.
В поисках девушки ее родственники проверяли многочисленные версии и слухи. "Дело Орланди" вызвало большой общественный резонанс.
В марте 2019 года семья Орланди получила анонимное письмо. В нем было фото каменного ангела над могилами принцессы Софии фон Гогенлоэ и принцессы Карлотты Федерики Мекленбургской на Тевтонском кладбище Ватикана. Родственники Эмануэлы обратились к Ватикану с официальной просьбой разрешить открыть могилы на Тевтонском кладбище. Суд Ватикана удовлетворил просьбу. Эксгумация началась после утренней молитвы 11 июля. На ней присутствовали как родственники Эмануэлы, так и потомки обеих принцесс, но как заявил представитель Ватикана Алессандро Джизотти, в результате эксгумации не нашли ни человеческих останков, ни погребальных урн.
Первоначально ее исчезновение было связано с возможной попыткой незнакомых лиц получить свободу для Мехмета Али Агка, турецкого боевика, который в 1981 году стрелял в папу Римского Иоанна Павла II, а затем отбывал пожизненное наказание в итальянской тюрьме. Но достоверно нет ответа, что случилось с девушкой.
Дополнение
Как писал УНН, в посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие останки. Итальянские СМИ заявляли, что криминалисты считают, что они принадлежат Эмануэле Орланде, 15-летней дочери работника Ватикана.
Ватикан заявил в своем заявлении, что фрагменты костей были обнаружены во время реструктуризации в пристройке к импровизированному посольству Святого престола вблизи знаменитого музея Вилла Боргезе в Риме.
Позже стало известно, что найденные останки в посольстве Святого престола Ватикана в Италии не принадлежат пропавшей девушке.