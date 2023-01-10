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Ватикан відновив розслідування зі зникнення в 1983 році Емануели Орланді

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. У понеділок Ватикан відновив розслідування зникнення 15-річної доньки співробітника Ватикану в 1983 році через кілька місяців після того, як новий документальний фільм Netflix мав на меті пролити нове світло на цю справу, і через кілька тижнів після того, як її родина попросила парламент Італії розглянути це питання, пише УНН з посиланням на Arab News.

Ватикан відновив розслідування зі зникнення в 1983 році Емануели Орланді

Деталі 

Прокурор Ватикану Алессандро Дідді відкрив справу про зникнення Емануели Орланді, частково ґрунтуючись "на запитах, зроблених сім'єю в різних місцях", повідомив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні.

Адвокат сім'ї Орланді Лаура Сгро заявила, що не має незалежного підтвердження розвитку подій, про які першими повідомили італійські агентства Adnkronos, LaPresse і ANSA. Вона зазначила, що остання її заява до Ватикану у цій справі була подана у 2019 році.

Нещодавній чотирисерійний документальний фільм Netflix "Дівчина з Ватикану: Зникнення Емануели Орланді" дослідив ці сценарії, а також надав нові свідчення подруги, яка сказала, що Емануела сказала їй за тиждень до зникнення, що високопоставлений ватиканський клірик чинив сексуальні домагання до неї.

Крім того, брат Сгро і Орланді П'єтро минулого місяця оголосив про нову ініціативу скликати парламентську комісію з розслідування цієї справи.

Три попередні ініціативи в італійському парламенті не змогли зрушити з місця, але Сгро і опозиційний депутат Карло Календа стверджували, що Ватикан не може вважати справу закритою, коли так багато питань залишилося без відповідей.

Виступаючи в понеділок на телеканалі RaiNews24, П'єтро Орланді назвав рішення Дідді "позитивним кроком", який свідчить про те, що Ватикан, очевидно, змінив свою думку, подолав свій опір і тепер розглядатиме справу з самого початку.

Зникнення Емануели Орланді

Емануела Орланді таємничим чином зникла безвісти 22 червня 1983 року. Востаннє її бачили на автобусній зупинці в центрі Рима. Протягом багатьох років з'являлися повідомлення про знаходження Орланді в різних місцях, але всі вони не підтвердилися.

У пошуках дівчини її родичі перевіряли численні версії та чутки. "Справа Орланді" викликала великий суспільний резонанс.

У березні 2019 року родина Орланді отримала анонімний лист. У ньому було фото кам'яного ангела над могилами принцеси Софії фон Гогенлое та принцеси Карлотти Федеріки Мекленбурзької на Тевтонському кладовищі Ватикану. Родичі Емануели звернулися до Ватикану з офіційним проханням дозволити відкрити могили на Тевтонському кладовищі. Суд Ватикану задовольнив прохання. Ексгумація почалася після ранкової молитви 11 липня. На ній були присутні як родичі Емануели, так і нащадки обох принцес, але як заявив представник Ватикану Алессандро Джизотті, внаслідок ексгумації не знайшли ані людських решток, ані поховальних урн.

Спочатку її зникнення було пов'язане з можливою спробою незнайомих осіб отримати свободу для Мехмета Алі Агка, турецького бойовика, який в 1981 році стріляв папу Римського Іоанна Павла II, а потім відбував довічне покарання в італійській в'язниці. Але достаменно немає відповіді, що сталося з дівчиною.

Доповнення 

Як писав УНН, в посольстві Ватикану в Римі знайшли людські рештки. Італійські ЗМІ заявляли, що криміналісти вважають, що вони належать Емануелі Орланді, 15-річній доньці працівника Ватикану. 

Ватикан заявив у своїй заяві, що фрагменти кісток були виявлені під час реструктуризації в прибудові до імпровізованого посольства Святого престолу поблизу знаменитого музею Вілла Боргезе в Римі.

Пізніше стало відомо, що знайдені рештки у посольстві Святого престолу Ватикану в Італії не належать зниклій дівчині.

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