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Знайдені в посольстві Ватикану кістки не належать зниклим дівчатам

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Нещодавно знайдені рештки у посольстві Святого престолу Ватикану в Італії не належать зниклим 15-річним дівчатам. Про це заявив речник прокуратури, передає УНН з посиланням ANSA.

“Нещодавно знайдені рештки у посольстві Святого престолу Ватикану в Італії не належать зниклим 15-річним дівчатам. Аналіз кісток показав, що вони належать чоловіку і датуються 1964 роком”, — сказано в повідомлені.

За його словами, головний прокурор Джузеппе Піньятоне керує розслідуванням, і доручив фахівцям криміналістам визначити “вік, стать та дату смерті” тіла.

Мануела Орланди (дочка працівника Ватикану) зникла у травні 1983 року,а Мірелла Грерогі місяць потому того ж року. Спочатку її зникнення було пов’язане з можливою спробою незнайомих осіб отримати свободу для Мехмета Алі Агка, турецького бойовика, який в 1981 році стріляв папу Римського Іоанна Павла II, а потім відбував довічне покарання в італійській в’язниці. Але достаменно немає відповіді, що сталося з дівчиною.

Як повідомляв УНН, 31 жовтня в посольстві Ватикану в Римі знайшли людські останки. Італійська поліція почала розслідування. Ватикан заявив у своїй заяві, що фрагменти кісток були виявлені під час реструктуризації в прибудові до імпровізованого посольства Святого престолу поблизу знаменитого музею Вілла Боргезе в Римі.

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