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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Найденные в посольстве Ватикана кости не принадлежат пропавшим девушкам

Найденные в посольстве Ватикана кости не принадлежат пропавшим девушкам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Недавно найденные остатки в посольстве Святого престола Ватикана в Италии не принадлежат пропавшим 15-летним девушкам. Об этом заявил представитель прокуратуры, передает УНН со ссылкой ANSA.

“Недавно найденные остатки в посольстве Святого престола Ватикана в Италии не принадлежат пропавшим 15-летним девушкам. Анализ костей показал, что они принадлежат мужчине и датируются 1964 годом”, — говорится в сообщении.

По его словам, главный прокурор Джузеппе Пиньятоне руководит расследованием, и поручил специалистам криминалистам определить “возраст, пол и дату смерти” тела.

Мануэла Орланди (дочь работника Ватикана) исчезла в мае 1983 года, а Мирелла Грероги месяц спустя того же года. Сначала ее исчезновения было связано с возможной попыткой незнакомых лиц получить свободу для Мехмета Али Агка, турецкого боевика, который в 1981 году стрелял папу Римского Иоанна Павла II, а затем отбывал пожизненное наказание в итальянской тюрьме. Но достаменно нет ответа, что произошло с девушкой.

Как сообщал УНН, 31 октября в посольстве Ватикана в Риме нашли человеческие останки. Итальянская полиция начала расследование. Ватикан заявил в своем заявлении, что фрагменты костей были обнаружены в ходе реструктуризации в пристройке к импровизированному посольства Святого престола вблизи знаменитого музея Вилла Боргезе в Риме.

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