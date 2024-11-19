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Вадим Столар: миссия благотворительности во время войны - сохранить украинскую нацию

Вадим Столар: миссия благотворительности во время войны - сохранить украинскую нацию

Киев  •  УНН

 • 5383 просмотра

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Благотворительный фонд Вадима Столара за 1000 дней войны предоставил помощи на 681 миллион гривен. 162 миллиона было направлено на поддержку других фондов, социальные проекты и грантовые программы.

Глобальная миссия благотворительных фондов и волонтеров во время войны - сохранение украинской нации. Об этом заявил основатель Благотворительного фонда Вадим Столар, процитированный в материале на портале bigmir.net, передает УНН.

В статье подробно рассказывается о результатах работы Фонда за 1000 дней полномасштабной войны.

Так, за этот период Фонд Вадима Столара в целом оказал помощи на 681 миллион гривен. В то же время более 162 миллионов гривен было направлено на поддержку других благотворительных фондов, общественных организаций, грантовую программу, социальные проекты для гражданских и военных, а также пожертвования.

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«В этом году команда задумалась о более отдаленном будущем и еще раз обсудила глобальную миссию и стратегические цели Фонда. Пришли к выводу, что если миссия ВСУ - сохранить независимость Украины, то миссия благотворительных организаций и волонтеров - сохранить украинцев, украинскую нацию», - говорится в статье.

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Эта миссия реализуется через конкретные проекты Фонда Вадима Столара. Такие как направленный на помощь военным «++ для ВСУ»; «Восстановись», который помогает в психоэмоциональной реабилитации семьям с детьми, наиболее пострадавших от войны; другие инициативы по психологической помощи, реализованные в рамках проекта «Поддержка»; инициативы, направленные на поддержание физического здоровья украинцев, гуманитарные миссии в различные регионы страны и тому подобное.

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Кроме того, в Фонде активно развивают сотрудничество с другими организациями для более эффективной помощи людям в рамках программы «Грант на важное дело».  Благотворительные и общественные организации, занимающиеся физическим и психологическим восстановлением украинских военных и граждан в условиях войны, могут получить целевую безвозвратную выплату из общего фонда в 1 000 000 гривен.

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Отдельное место в деятельности Фонда занимает издание и продвижение книги «Истории сильных», с помощью которой команда реализует свою миссию по сохранению национальной памяти. Это тяжелые воспоминания реальных людей об их собственном опыте переживания первых дней войны, оккупации, плена, обстрелов, которые важно сохранить для следующих поколений. Это правда о кровавой войне, которая до сих пор продолжается, и факты преступлений оккупационной армии, виновные в которых должны быть наказаны. Книга уже издана, ее театрализованные презентации состоялись как в Украине - в Буче и Одессе, так и за рубежом - в Варшаве и Брюсселе.

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«И я лично, и вся команда нашего Фонда четко понимаем свою глобальную миссию во время этой страшной войны - мы должны помочь сохранить украинскую нацию. Поэтому мы постоянно расширяем географию и масштабы нашей поддержки как гражданским, так и военным. И намерены продолжать делать это столько, сколько потребуется», - подытожил Вадим Столар.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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