В Запорожье раздался звук взрыва

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
suspilneSuspilne
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  127008 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  135252 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  135006 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  127569 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  106140 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125645 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117865 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119559 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111795 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101174 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Новости по теме
В Запорожье раздался звук взрыва

В Запорожье раздался звук взрыва

  •  12202 просмотра
На Херсонщине мобильные огневые группы сбили ночью шесть "шахедов": Олещук показал видео

На Херсонщине мобильные огневые группы сбили ночью шесть "шахедов": Олещук показал видео

  •  12875 просмотра
В результате обстрела Херсонщины погибла семейная пара - ОВА

В результате обстрела Херсонщины погибла семейная пара - ОВА

  •  12882 просмотра
В ГОТ объяснили, почему были вынуждены отказаться от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ: плохо выполнял контрактные обязательства

В ГОТ объяснили, почему были вынуждены отказаться от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ: плохо выполнял контрактные обязательства

  •  13931 просмотра
В Одесской области работает ПВО - Силы обороны юга

В Одесской области работает ПВО - Силы обороны юга

  •  14784 просмотра
В рф ночью взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефть к танкерам - ГУР

В рф ночью взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефть к танкерам - ГУР

  •  16614 просмотра
Зеленский: "Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины"

Зеленский: "Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины"

  •  18024 просмотра
В белгороде рф было громко: губернатор заявляет о сбитых целях, в сети показали повреждения

В белгороде рф было громко: губернатор заявляет о сбитых целях, в сети показали повреждения

  •  14672 просмотра
Прорыв дамбы в РФ: пока известно о двух погибших, вода затапливает улицы

Прорыв дамбы в РФ: пока известно о двух погибших, вода затапливает улицы

  •  14573 просмотра
Сырский: Часов Яр остается под контролем ВСУ, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу

Сырский: Часов Яр остается под контролем ВСУ, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу

  •  15973 просмотра

Популярные

Польша рассматривает новый договор с Украиной на замену соглашения 1992 года

Польша рассматривает новый договор с Украиной на замену соглашения 1992 года

  •  105493 просмотра
В белгороде сообщают о взрывах и ракетной угрозе

В белгороде сообщают о взрывах и ракетной угрозе

  •  102156 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье прогремел взрыв

  •  112437 просмотра
Главный омбудсмен Турции выразил намерение посетить украинских военнопленных в рф

Главный омбудсмен Турции выразил намерение посетить украинских военнопленных в рф

  •  110641 просмотра
Польские ВВС подняли самолеты в воздух на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польские ВВС подняли самолеты в воздух на фоне российских ракетных ударов по Украине

  •  80080 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  162819 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  194512 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  257788 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  330575 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  332387 просмотра

В Запорожье раздался звук взрыва

В Запорожье прогремел взрыв. В Воздушных силах сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Война •   •  12202 просмотра
В Запорожье раздался звук взрыва

На Херсонщине мобильные огневые группы сбили ночью шесть "шахедов": Олещук показал видео

Мобильные огневые группы Херсонской зенитной ракетной бригады сбили шесть вражеских "шахедов" в ночь на 6 апреля.

Война •   •  12875 просмотра
На Херсонщине мобильные огневые группы сбили ночью шесть "шахедов": Олещук показал видео

В результате обстрела Херсонщины погибла семейная пара - ОВА

Супружеская пара погибла в результате российского обстрела управляемыми авиабомбами села Змиевка Бериславского района Херсонской области.

Общество •   •  12882 просмотра
В результате обстрела Херсонщины погибла семейная пара - ОВА

В ГОТ объяснили, почему были вынуждены отказаться от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ: плохо выполнял контрактные обязательства

"Государственный оператор тыла" отказался от услуг одного из поставщиков продуктов питания для Вооруженных Сил, поскольку тот за первую неделю поставил лишь 25% от необходимого объема продукции, не выполнив своих договорных обязательств.

Война •   •  13931 просмотра
В ГОТ объяснили, почему были вынуждены отказаться от услуг одного из поставщиков продуктов питания для ВСУ: плохо выполнял контрактные обязательства

В Одесской области работает ПВО - Силы обороны юга

В Одесской области работают силы противовоздушной обороны по вражеским разведывательным дронам.

Война •   •  14784 просмотра
В Одесской области работает ПВО - Силы обороны юга

В рф ночью взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефть к танкерам - ГУР

Ночью был взорван трубопровод, который россияне использовали для перекачки нефти с местной нефтебазы на танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта". Загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.

Война •   •  16614 просмотра
В рф ночью взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефть к танкерам - ГУР

Зеленский: "Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины"

Российский теракт в Харькове унес жизни 6 и ранил более 10 человек. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров помочь усилить противовоздушную оборону в регионе.

Война •   •  18024 просмотра
Зеленский: "Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины"

В белгороде рф было громко: губернатор заявляет о сбитых целях, в сети показали повреждения

В российском белгороде губернатор утверждает, что было сбито 10 воздушных целей, повреждены 12 многоквартирных домов, детская поликлиника, спортивный комплекс и другие здания.

Новости Мира •   •  14672 просмотра
В белгороде рф было громко: губернатор заявляет о сбитых целях, в сети показали повреждения

Прорыв дамбы в РФ: пока известно о двух погибших, вода затапливает улицы

В орске, россия, прорвало дамбу, что привело к двум смертям и эвакуации 10 000 жителей из около 4 000 затопленных домов.

Новости Мира •   •  14573 просмотра
Прорыв дамбы в РФ: пока известно о двух погибших, вода затапливает улицы

Сырский: Часов Яр остается под контролем ВСУ, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу

Часов Яр остается под украинским контролем, несмотря на интенсивные бои и попытки противника прорваться к населенному пункту. Украинские силы достигли определенного тактического успеха на Купянском и Лиманском направлениях.

Война •   •  15973 просмотра
Сырский: Часов Яр остается под контролем ВСУ, все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу