Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Вчерашняя атака рф на Запорожье: 23 человека ранены, в больнице двое детей
Ночная атака рф на Харьков: оккупанты ударили по городу двумя ракетами типа С-300, прокуратура показала последствия
В столичном метро произошло возгорание: что известно
рф могла потерять 5% всех Ту-95 из-за украинских ударов по аэродромам - ISW
В небе над Хмельницкой областью ночью сбили 5 вражеских "шахедов"
Ночью армия рф атаковала Киевскую область: попаданий и пострадавших нет, из-за падения обломков горело ангарное помещение
Ночная атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 11, поврежден детсад и здания общежитий
В Запорожье ракетный удар рф повредил мелитопольский центр помощи для переселенцев
Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв
рф обстреляла Херсонскую область: зафиксировано 8 раненых и материальный ущерб
Популярные
Польша рассматривает новый договор с Украиной на замену соглашения 1992 года
В белгороде сообщают о взрывах и ракетной угрозе
В Запорожье прогремел взрыв
Главный омбудсмен Турции выразил намерение посетить украинских военнопленных в рф
Зеленский назначил Владимира Гордейчука заместителем командующего Национальной гвардии
Публикации
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Вчерашняя атака рф на Запорожье: 23 человека ранены, в больнице двое детей
Вследствие вчерашнего ракетного удара россии по Запорожью 23 человека были ранены, в том числе двое детей госпитализированы, а четверо мирных жителей погибли.
Ночная атака рф на Харьков: оккупанты ударили по городу двумя ракетами типа С-300, прокуратура показала последствия
По предварительным данным, враг ночью ударил по Харькову двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф.
В столичном метро произошло возгорание: что известно
На платформе станции метро "Минская" в Киеве произошел пожар, но его оперативно потушили. Сейчас станция работает в обычном режиме.
рф могла потерять 5% всех Ту-95 из-за украинских ударов по аэродромам - ISW
Удары украинских беспилотников по российским аэродромам, возможно, уничтожили около 5% российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, нанеся значительный удар по возможностям россии наносить удары на большие расстояния.
В небе над Хмельницкой областью ночью сбили 5 вражеских "шахедов"
Силы противовоздушной обороны сбили 5 беспилотников "шахид" над Хмельницкой областью ночью, без повреждений и жертв.
Ночью армия рф атаковала Киевскую область: попаданий и пострадавших нет, из-за падения обломков горело ангарное помещение
Сегодня ночью и утром враг атаковал Киевскую область, применяя "шахеды" и крылатые ракеты. Противовоздушная оборона успешно уничтожила все вражеские цели, предотвратив жертвы. Падение обломков вызвало пожар ангарного помещения.
Ночная атака рф на Харьков: количество раненых возросло до 11, поврежден детсад и здания общежитий
В результате ночной атаки российских войск на Харьков были ранены 11 человек, 6 убиты, повреждены жилые дома, детский сад, общежития и другие сооружения.
В Запорожье ракетный удар рф повредил мелитопольский центр помощи для переселенцев
Вражеский ракетный обстрел повредил Мелитопольский центр помощи "Именно здесь" в Запорожье, который оказывал помощь тысячам переселенцев, бежавших с временно оккупированных территорий.
Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв
российские войска 6 раз обстреляли приграничные районы Сумской области, вызвав 31 взрыв.
рф обстреляла Херсонскую область: зафиксировано 8 раненых и материальный ущерб
россияне обстреляли несколько городов и сел в Херсонской области, в том числе город Херсон, в результате чего 8 человек получили ранения. Также были повреждены здания, транспортные средства и инфраструктура.