Вчерашняя атака рф на Запорожье: 23 человека ранены, в больнице двое детей

В результате ракетного удара армии рф по Запорожью 5 апреля ранения получили 23 человека, восемь из них, в том числе два ребенка - находятся в больнице. Из-за ракетной атаки погибли четыре человека. Об этом в субботу сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

По словам Федорова, последние два дня враг ракетными обстрелами терроризирует жителей Запорожья. Вчера с 15:15 по 17:15 россия осуществила две серии ракетных ударов по гражданской и промышленной инфраструктуре.

4 человека погибли - 2 мужчины и 2 женщины. Из них два человека умерли в больнице. 23 человека ранены. Восемь из них, в том числе два ребенка 9-ти и 17-ти лет, находятся в больнице. Четверо из восьми - в тяжелом состоянии - написал Федоров в соцсетях.

По предварительным данным из-за атаки рф повреждено более 40 зданий, в том числе 24 частных дома, 9 многоэтажек, общежитие и детский сад.

Кроме того, по данным главы ОВА, сегодня с 5:30 по 6:00 враг нанес удары по промышленным предприятиям. Пострадавших нет.

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