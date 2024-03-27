В Запорожье планируют возобновить обучение для школьников в смешанном формате - ОВА

В Запорожье планируют восстановить смешанное обучение в 24 учебных заведениях. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Председатель ОВА отметил, что решение принято по требованию родителей школьников и после консультаций с педагогами и правоохранительными органами.

Школьников из первых 24 учебных заведений возвращаем к обучению с соблюдением всех условий безопасности и ограничений. (...) исполком Запорожского городского совета принял решение об установлении смешанного формата обучения в школах областного центра. Следующий шаг - утверждение этого решения на Совете обороны, заседание которого состоится в ближайшие дни - заявил Федоров.

По его словам, переход на смешанный формат осуществляется исключительно по желанию родителей. Кроме того, вариант очного обучения будут иметь только те заведения, которые имеют оборудованные укрытия.

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С педагогами и школьниками будут проведены учения по поведению во время экстренных ситуаций. Безопасность школьников - приоритет для власти, качественное школьное образование важно для будущего всей Украины - заявил председатель Запорожской ОГА.

Напомним

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что к 1 сентября в Запорожье построят две подземные школы, чтобы обеспечить безопасное образование для детей в условиях войны.