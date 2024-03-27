В Запорожье планируют возобновить обучение для школьников в смешанном формате - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  117917 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  115749 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  133591 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  124121 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  142836 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134519 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179713 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167082 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155511 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216169 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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20 марта 2024, 17:18  •  438786 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  459168 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  547588 просмотра

В Запорожье планируют возобновить обучение для школьников в смешанном формате - ОВА

В Запорожье планируют возобновить смешанное обучение в 24 учебных заведениях по просьбе родителей и после консультаций с педагогами и правоохранительными органами, с приоритетом на обеспечение безопасности школьников.

Общество •   •  6809 просмотра
В Запорожье планируют возобновить обучение для школьников в смешанном формате - ОВА

Нефть падает в цене из-за увеличения запасов сырой нефти в США

Цены на нефть упали из-за увеличения запасов сырой нефти в США и ожидания возможного бездействия ОПЕК+ в своей производственной политике, что привело к фиксации прибыли после сильного ралли в середине марта.

Экономика •   •  8747 просмотра
Нефть падает в цене из-за увеличения запасов сырой нефти в США

В КНИИСЭ рассказали, сколько взрывчатки содержится в боевой части ракеты "Циркон"

Боеголовка российской ракеты "Циркон" содержит не более 40 килограммов взрывчатки и является меньшей по сравнению с ракетами Х-101 и Х-22, утверждают эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Война •   •  19498 просмотра
В КНИИСЭ рассказали, сколько взрывчатки содержится в боевой части ракеты "Циркон"

НАТО должно создать "больше стратегических трудностей для рф" - МИД Швеции

НАТО должно создать больше стратегических трудностей для россии, чтобы положить конец ее безответственным действиям и агрессии против Украины, считает министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром.

Война •   •  18741 просмотра
НАТО должно создать "больше стратегических трудностей для рф" - МИД Швеции

Британские военные не смогли бы воевать с рф дольше двух месяцев - штаб обороны Британии

Великобритания не сможет воевать с россией более двух месяцев из-за нехватки необходимых ресурсов, считает заместитель начальника штаба обороны Роб Маговен.

Новости Мира •   •  19829 просмотра
Британские военные не смогли бы воевать с рф дольше двух месяцев - штаб обороны Британии

Обрушение моста в Балтиморе: шесть человек предположительно погибли

Шесть рабочих предположительно погибли после столкновения контейнеровоза с мостом Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, что нарушило работу крупнейшего американского порта.

Новости Мира •   •  17845 просмотра
Обрушение моста в Балтиморе: шесть человек предположительно погибли

Послы ЕС сегодня в третий раз попытаются одобрить продление либерализации торговли с Украиной

Послы ЕС снова попытаются одобрить продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной с компромиссным предложением увеличить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы сбалансировать поддержку Украины и защиту интересов фермеров ЕС.

Экономика •   •  16903 просмотра
Послы ЕС сегодня в третий раз попытаются одобрить продление либерализации торговли с Украиной

Знакомьтесь с Mike's Hard Drink - новинкой от AB InBev Efes Ukraine

Знакомьтесь с Mike's Hard Drink - новинкой от AB InBev Efes Ukraine.

Новости Бизнеса •   •  13954 просмотра
Знакомьтесь с Mike's Hard Drink - новинкой от AB InBev Efes Ukraine

На Конгрессе местных властей в Совете Европы обсудили нарушение россией прав украинских детей

Нападение россии на Украину вызвало многочисленные нарушения прав детей на безопасность, здравоохранение и образование, включая похищения и принудительные депортации, что обсудили во время сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Общество •   •  15037 просмотра
На Конгрессе местных властей в Совете Европы обсудили нарушение россией прав украинских детей

Из-за обстрелов рф обесточивалась шахта в Донецкой области, подачу электричества ограничивали в четырех областях

В результате российских обстрелов была обесточена шахта в Донецкой области, где были заблокированы 12 человек, а также ограничено электроснабжение в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Общество •   •  18785 просмотра
Из-за обстрелов рф обесточивалась шахта в Донецкой области, подачу электричества ограничивали в четырех областях