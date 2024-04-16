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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Лубинца назвали категорию военнопленных по которой сложнее всего вести переговоры с рф
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В Запорожье неизвестные в военной форме пытались затолкать мужчину в авто: в ТЦК отрицают свою причастность к инциденту

Ряд Telegram-каналов распространил видео, из якобы Запорожья, где мужчины в военной форме пытаются затолкать в машину гражданского. Местный ТЦК и СП провел проверку и отметил, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки не причастны к событиям на видео.

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В Запорожье неизвестные в военной форме пытались затолкать мужчину в авто: в ТЦК отрицают свою причастность к инциденту

Экономика Китая выросла на 5,3% в первом квартале на фоне роста расходов из-за Лунного Нового года

Экономика Китая выросла на 5,3% в первом квартале 2024 года, превысив ожидания и, как указали в Пекине, заложив хороший фундамент на весь год, благодаря правительственным планам стимулирования и увеличению промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основной капитал.

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Экономика Китая выросла на 5,3% в первом квартале на фоне роста расходов из-за Лунного Нового года

Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы

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ПС ВСУ: ракета на Полтавщине изменила курс на Сумщину

Ракета, первоначально обнаруженная в Полтавской области, изменила курс и направилась в сторону Сумской области, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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ПС ВСУ: ракета на Полтавщине изменила курс на Сумщину

Пока нет системы защиты прав украинцев, которые принудительно мобилизованы рф на ВОТ

Сейчас в Украине отсутствует система защиты прав украинских мужчин, принудительно мобилизованных Россией на временно оккупированных территориях.

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Пока нет системы защиты прав украинцев, которые принудительно мобилизованы рф на ВОТ

Глава Норвежской дипломатии прибыл в Одессу: Кипер рассказал детали встречи

В ходе визита Барт Эйде ознакомился с последствиями российского терроризма, в частности воочию увидел разрушенный российским дроном дом, где погибло 12 гражданских людей.

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Глава Норвежской дипломатии прибыл в Одессу: Кипер рассказал детали встречи

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Киевской области

Ракета была выпущена в сторону Киевской области, что вызвало воздушную тревогу в Киеве и нескольких других регионах Украины.

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Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Киевской области

Назначен новый командующий ОК "Юг": им стал Геннадий Шаповалов

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов назначен новым командующим оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, заменив на этой должности генерал-майора Андрея Ковальчука.

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Назначен новый командующий ОК "Юг": им стал Геннадий Шаповалов

В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА

В ответ на усиление обстрелов со стороны противника вдоль границы в Харьковской области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов, из которых 27 детей и их семьи уже эвакуированы из Липецкой громады в безопасные места.

Общество •   •  7498 просмотра
В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА

Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров

российские оккупанты привезли на оккупированные территории врачей из тюмени и санкт-петербурга, чтобы осмотреть школьников и выявить тех, кого нужно отправить в лагеря в россии.

Война •   •  7581 просмотра
Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров