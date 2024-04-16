В Запорожье неизвестные в военной форме пытались затолкать мужчину в авто: в ТЦК отрицают свою причастность к инциденту

В соцсетях появилось видео, где якобы на одной из улиц Запорожья неизвестные в военной форме заталкивают в авто мужчину, местные Telegram-каналы заявили, что на кадрах работники ТЦК. В то же время в Запорожском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отрицают причастность их военнослужащих к событиям на видео. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Запорожского ТЦК и СП.

Детали

На днях в сети распространилось видео, на котором, согласно названию и комментариям, вроде бы военнослужащие ТЦК пытаются поместить в автомобиль гражданина. После тщательной проверки мы можем с полной ответственностью сообщить, что военнослужащие ТЦК и СП не принимали участия в событиях, зафиксированных на видео - говорится в заявлении Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие ТЦК и СП проводят мероприятия оповещения с полным соблюдением требований законодательства и уставов Вооруженных Сил Украины, в частности исключительно в униформе установленного образца в соответствии с сезоном.

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Контекст

В Telegram-каналах появилось видео, на котором в центре города двое, в военной форме пытаются затолкнуть мужчину в машину. Пользователи пишут, что случай произошел в городе Запорожье, в районе остановки общественного транспорта на проспекте Соборном.

Напомним,

В Одесской области люди в военной форме похитили 14-летнего подростка, но впоследствии отпустили. В полиции возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, а ТЦК проводит служебную проверку.