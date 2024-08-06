В ВСУ создают единую систему по работе с членами семей погибших, пропавших без вести, пленных

В ВСУ создается единая система по работе с членами семей погибших, пропавших без вести, пленных военных - службы сопровождения (патронации). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генштаб.

В Вооруженных Силах Украины создается единая система по работе с членами семей погибших (умерших), пропавших без вести, пленных военнослужащих - службы сопровождения (патронации). Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский утвердил Концепцию внедрения социального сопровождения военнослужащих и членов их семей в системе гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины и Дорожную карту - говорится в сообщении

Сообщается, что главная цель создания такой системы - забота о семьях военнослужащих и их общее информирование, сопровождение раненых в учреждениях здравоохранения, координация и связь с семьями пленных, пропавших без вести, погибших (умерших).

Начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ полковник Александр Кутков сообщил, что соответствующие подразделения будут развернуты в составе уже действующих штатных подразделений гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, которые имеют отдельную структуру и вертикаль на всех уровнях военного управления.

Первоначально службы социального сопровождения будут комплектоваться военнослужащими, освобожденными из плена, и военнослужащими, которые из-за ранения или состояния здоровья не могут участвовать в боевых действиях. Соответствующие решения уже приняты Главнокомандующим ВС Украины.

В мероприятии также приняли участие представители боевых бригад, в которых проводился эксперимент по внедрению подразделений социального сопровождения.

Работа службы патронации невероятно важна не только для раненых защитников и семей военнослужащих, но и для всей бригады. Потому что наши защитники знают, что ни они, ни семьи не останутся одни, и это повышает моральный боевой дух в целом бригады. К примеру, в нашей воинской части подавляющее большинство раненых возвращаются снова в строй - отметила представительница 3 штурмовой бригады старший лейтенант Елена Толкачева.

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Младший лейтенант Сергей Лихоманенко из 5 отдельной штурмовой бригады рассказал, что службы патронации являются своеобразными мультихабами, которые объединяют специалистов по разным направлениям: медицинскому, финансовому, кадровому, психологическому, связям с общественностью и тому подобное. Это позволяет оперативно решать вопросы военнослужащих и их семей.

"Решение о создании служб социального сопровождения поддерживают в боевых бригадах, потому что оно направлено на простого военнослужащего. Как неоднократно отмечалось руководством ВС Украины и Генеральным штабом - главная наша ценность - это люди", - подчеркнул Лихоманенко.

В соответствии с совместной Директивой Министра обороны Украины и Главнокомандующего ВС Украины вскоре службы патронации станут штатными подразделениями в Вооруженных Силах Украины, что выведет поддержку военнослужащих и их семей на новый качественный уровень - говорится в сообщении.

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