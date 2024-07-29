Более года ни одного бойца «Азова» не было в обменах. рф ведет циничную битву по переговорам

Более года, с 6 мая 2023 года ни одного бойца «Азова» не было в обменах. Об этом заявил офицер полка Национальной гвардии «Азов», бывший военнопленный Владислав Дутчак с позывным «Доцент». В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что циничная и подлая битва ведется россиянами в вопросах переговорных и они умышленно их не отдают, передает УНН.

Во время обменов военнопленных было возвращено 264 азовца. Среди них 23 бойцов, которые находились во взорванном бараке. Более 900, имеем в виду еще тех ребят, которые служили и служат в воинской части 3057, более 900 продолжают находиться в плену. Среди них 120 азовцев, которые пережили теракт и почти все были ранены. Они до сих пор удерживаются россиянами, к ним до сих пор нет доступа миссии Красного Креста. Более года, с 6 мая 2023 года ни одного бойца «Азова» не было в обменах - сказал Дутчак во время мероприятия посвященном годовщине теракта в Еленовке: «Еленовка - место военного преступления россии».



Руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко подтвердил, что за более чем год не было возвращено ни одного бойца «Азова».

Как враг с нами цинично и подло воюет, такая же битва ведется в вопросах переговорных. Умышленно не отдают нам ваших собратьев. Это вызывает соответствующую социальную напряженность среди общества. Мы понимаем методы, которыми они пользуются во время этого процесса. С нашей стороны мы открыты к коммуникации, с нашей стороны мы открыты к диалогу - рассказал Охрименко.

Он отметил, что прошлый год действительно был в отношении полка Азова более продуктивным.

Когда противник понял, как он может использовать это средство воздействия, этот механизм воздействия и начал его использовать мы видим, к сожалению, господин Владислав Дутчак прав. За год ни один боец не был возвращен. Координационный штаб и переговорная группа постоянно ищет возможность новых вариантов коммуникаций и не только на прямую с российской стороной - отметил Охрименко.

Дополнение

Руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Украины Юрий Белоусов сообщил, что следствие рассматривает несколько версий теракта в колонии в Еленовке, где погибло 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения, но основной версией является то, что был взорван термобарический заряд, учитывая последствия.

Напомним,

Во время взрыва в ночь на 29 июля 2022 года, который прогремел на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, было уничтожено здание, где удерживали украинских военнопленных.

7 июля 2023 года Украине удалось вернуть тела военнопленных, погибших в результате теракта в колонии оккупированного поселка Оленевка в Донецкой области. Большинство из тел - идентифицированы.

В ООН отклонили заявления россии, что украинские военнопленные, погибшие в Еленовке, были убиты украинским ударом HIMARS