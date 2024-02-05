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В ВС ВСУ предупреждают о ракете в направлении Очакова

В ВС ВСУ предупреждают о ракете в направлении Очакова

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 12:41  •  10802 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в город Очаков Николаевской области.

Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Очакова на Николаевщине, пишет УНН.

Детали

"Ракета в направлении Очакова", - говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram

Ранее воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации в акватории Черного моря.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга"

На Буковине с выстрелами задержали нарушителей границы: продолжаются поиски переправщика

Пограничники на Буковине задержали трех человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, и разыскивают контрабандиста, который им помогал.

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Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и отметил условия для обучения

Президент Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и поблагодарил учителей за то, что, несмотря на трудности, обеспечивают нормальную жизнь и условия для обучения украинских детей.

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Боевая подготовка, опыт и знание английского: Игнат рассказал о критериях, по которым отбирали пилотов для обучения на F-16

Для обучения F-16 в Украине были отобраны пилоты с боевым опытом и знанием английского языка.

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Боевая подготовка, опыт и знание английского: Игнат рассказал о критериях, по которым отбирали пилотов для обучения на F-16

На Днепропетровщине жестоко избили волонтера: полиция начала расследование

Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого избиения волонтера в Каменском, в результате которого у мужчины были повреждены челюсть, зубы и губы.

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На Днепропетровщине жестоко избили волонтера: полиция начала расследование

Атака рф на Херсон унесла жизни четырех человек - МВД

По данным министра внутренних дел Украины, в результате обстрела российскими войсками украинского города Херсон погибли 4 человека, еще один получил ранения.

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Атака рф на Херсон унесла жизни четырех человек - МВД

Почему дорожают сырые продукты - ответ НБУ

Национальный банк Украины ожидает, что продовольственная инфляция в 2023 году будет выше, чем в предыдущем году.

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Почему дорожают сырые продукты - ответ НБУ

Руководителя Samsung оправдали по противоречивому делу о финансовых преступлениях

Суд снял с генерального директора Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна обвинения в бухгалтерском мошенничестве, связанном со слиянием двух дочерних компаний Samsung в 2015 году.

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Руководителя Samsung оправдали по противоречивому делу о финансовых преступлениях