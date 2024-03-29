В ВС ВСУ не подтверждают информацию, что вражеские ракеты залетели за территорию Украины

В Воздушных силах ВСУ пока не подтверждают информацию, что ночью во время массированной атаки российские ракеты залетели за территорию Украины. Ранее Telegram-каналы распространяли информацию о ракетах, которые вероятно полетели в направлении Молдовы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире Радио Свобода.

Было зафиксировано движение ракет в этом направлении, однако по нашим данным, а сейчас информация уточняется, относительно именно того залетели они или нет. Однако, не было зафиксировано нашими силами перелета, что ракеты залетели за территорию - заявил Евлаш.

По его словам, объекты летели в районе населенного пункта Ожево, там они пытались атаковать ГЭС.

"Однако, залетали они или нет (на территорию Молдовы - ред.) информация пока уточняется", - заявил представитель Воздушных сил.

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