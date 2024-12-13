В Винницкой области сбили 7 ракет и 5 дронов во время массированной атаки рф - ОВА
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны в Винницкой области успешно сбили 7 ракет и 5 беспилотников во время массированной атаки. Об этом сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
Силы ПВО в Винницкой области сбили 7 ракет и 5 беспилотников во время массированной атаки рф, сообщила первый заместитель начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная в Facebook, пишет УНН.
Детали
«7 ракет и 5 БПЛА сбито в Винницкой области силами противовоздушной обороны во время сегодняшней массированной ракетно-дроновой вражеской атаки. Спасибо защитникам неба за хорошую работу!» - написала первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная.
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