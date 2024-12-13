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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский сообщил об одном из самых масштабных ударов рф по энергетике: сбито 81 из 93 ракет, в том числе 11 - благодаря F-16

Зеленский сообщил об одном из самых масштабных ударов рф по энергетике: сбито 81 из 93 ракет, в том числе 11 - благодаря F-16

Киев  •  УНН

 • 10412 просмотра

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Масштабная атака РФ по украинской энергетике: выпущено 93 ракеты и около 200 беспилотников. ПВО сбила 81 ракету, из них 11 крылатых ракет уничтожено истребителями F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об одной из самых масштабных атак рф на украинскую энергетику, россия выпустила, предварительно, 93 ракеты и около 200 беспилотников, ПВО сбила 81 ракету, из них 11 крылатых ракет уничтожено благодаря истребителям F-16, пишет УНН.

Детали

"Очередной российский ракетный удар по Украине. Крылатые ракеты, баллистика. По предварительным отчетам, было 93 ракеты. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике", - написал Зеленский в соцсетях.

"Это такой "мирный" план путина - уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" - терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность", - отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что "нужна сильная реакция мира: на массированный удар - массовая реакция". "Только так останавливается террор", - указал он.

"Если лидеры боятся реагировать или привыкают к террору, путин воспринимает это как разрешение продолжать. Нужны "петриоты", чтобы сбивать эти ракеты и доказывать, что террор не достигнет цели. Нужно усиливать санкции против россии за войну, чтобы реально влиять на российское производство ракет", - отметил Зеленский.

"Разговоры путина не останавливают - нужна сила, которая приведет к миру. Сила, которая не будет бояться своей возможности останавливать зло. Мир может остановить это безумие, и для этого прежде всего надо остановить безумие в москве, которое уже 20+ лет отдает приказы на террор. Сила нужна. Украина благодарна всем, кто помогает", - указал Президент.

Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны - ОВА13 дек. 2024, 08:25 • 11002 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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