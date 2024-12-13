Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны - ОВА
Киев • УНН
Утром 13 декабря рф атаковала объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Также зафиксированы удары по энергетическим объектам Львовской и Тернопольской областей, пострадавших нет.
В Ивано-Франковской области утром 13 декабря армия рф атаковала объекты критической инфраструктуры, есть попадания, однако обошлось без пострадавших, сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. По ее словам, эта атака была самой массированной для региона за время полномасштабной войны, сообщает УНН.
Сегодня утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом – объекты критической инфраструктуры. Есть попадания! На данный момент, к счастью, – без пострадавших
Она указала, что по области работали силы ПВО. На местах событий привлечены соответствующие службы для преодоления последствий атаки.
Дополнение
Армия РФ нанесла удары по энергетическим объектам Львовской области, однако обошлось без пострадавших.
В Тернопольской области зафиксированы "негативные последствия" в результате ракетной атаки РФ, жертв нет, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.