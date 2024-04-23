В Верховной Раде подняли флаги США: депутаты ожидают решения Сената по помощи Украине

В стенах Верховной Рады сегодня подняли флаги США в знак благодарности за поддержанный Палатой представителей законопроект о помощи Украине. Сейчас ожидается решение Сената США по поддержке Украины. Об этом написал спикер ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

Флаги Соединенных Штатов Америки в стенах украинского парламента. Сегодня народные депутаты Украины в очередной раз выразили слова благодарности США и каждому члену Палаты представителей, кто поддержал законопроект о помощи Украине. Ожидаем такого же решения и от Сената - написал Стефанчук в соцсети X.

Спикер Рады подчеркнул, что США были и остаются стратегическим партнером Украины, который стоит бок о бок с украинским народом во времена нашей борьбы с российским агрессором.

Дополнение

Как пишет "Голос Америки", Сенат еще не объявил время рассмотрения пакета помощи, включающего $61 млрд для Украины. Голосование может состояться позже 23 или 24 апреля.

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