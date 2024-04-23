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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Верховной Раде подняли флаги США: депутаты ожидают решения Сената по помощи Украине

В Верховной Раде подняли флаги США: депутаты ожидают решения Сената по помощи Украине

Киев  •  УНН

23 апреля 2024, 14:02  •  5590 просмотра

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Флаги США подняты в украинском парламенте в ожидании решения Сената США по помощи Украине.

В стенах Верховной Рады сегодня подняли флаги США в знак благодарности за поддержанный Палатой представителей законопроект о помощи Украине. Сейчас ожидается решение Сената США по поддержке Украины. Об этом написал спикер ВР Руслан Стефанчук, передает УНН

Флаги Соединенных Штатов Америки в стенах украинского парламента. Сегодня народные депутаты Украины в очередной раз выразили слова благодарности США и каждому члену Палаты представителей, кто поддержал законопроект о помощи Украине.  Ожидаем такого же решения и от Сената

- написал Стефанчук в соцсети X.

Спикер Рады подчеркнул, что США были и остаются стратегическим партнером Украины,  который стоит бок о бок с украинским народом во времена нашей борьбы с российским агрессором. 

Дополнение 

Как пишет "Голос Америки", Сенат еще не объявил  время рассмотрения пакета помощи, включающего $61 млрд для Украины. Голосование может состояться позже 23 или 24 апреля. 

Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя23 апреля 2024, 02:20 • 104775 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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