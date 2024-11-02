В Великобритании суд посадил поляка, выдававшего себя за "вагнеровца", в тюрьму

В Великобритании на два с половиной года осудили поляка, который заявлял, что принадлежит к ЧВК Вагнер и воевал против Украины. Об этом пишет The Guardian, пишет УНН.



Детали

Отмечается, что в октябре 2023 года мужчина пришел на мероприятие по реконструкции боев викингов в графстве Саффолк, одетый в боевую одежду с нашивками ЧВК "Вагнер". Во время события Петр Кухарский вел себя агрессивно: размахивал ножом и показал присутствующим "жест, означающий перерезанное горло".

По словам свидетелей, мужчина заявлял, что присоединился к "вагнеровцам" и участвовал в боевых действиях против Украины. Кроме того, он публиковал сообщения в Facebook, в которых также уверял, что он - боевик ЧВК "Вагнер".

После задержания Кухарский рассказал полицейским, что на самом деле купил военную форму и нашивки с символикой "Вагнер", чтобы спровоцировать участников реконструкции боев, поскольку имеет с ними противоположные мнения относительно войны в Украине.

Сын олигарха из рф, а также мать экс-главаря "Вагнер" Пригожина могут выйти из-под санкций ЕС

Во время обысков в его доме следователи нашли фотографию Адольфа Гитлера, экземпляр Mein Kampf ("Моя борьба") и другую фашистскую символику. Петр Кухарский заявил, что просто интересуется историей и собирает "памятные вещи".

Правоохранители заявили, что не имеют доказательств, что Кухарский действительно является боевиком ЧВК "Вагнер", однако то, что он выдавал себя за него, - является серьезным преступлением. 16 августа 2024 года на слушании в Центральном уголовном суде Петр Кухарский признал себя виновным в том, что носил символику, которая ассоциируется с крайне правой идеологией.

Напомним

Двое россиян предстали перед судом в Кракове за участие в группе "вагнера". Их обвиняют в вербовке наемников, проведении гибридной войны и пропагандистской деятельности в Польше.