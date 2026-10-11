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В Великобритании мужчина забрался в вольер к тигру в зоопарке — всё закончилось фатально

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Мужчина погиб в зоопарке недалеко от Донкастера после проникновения в вольер тигра. Животное не пострадало, парк закрыли до конца выходных.

В Великобритании мужчина забрался в вольер к тигру в зоопарке — всё закончилось фатально

В Великобритании мужчина погиб после того, как проник в вольер с тигром в Йоркширском парке дикой природы недалеко от Донкастера. От полученных травм он скончался на месте, несмотря на усилия медиков, сообщает The Independent со ссылкой на полицию Южного Йоркшира, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошёл в субботу, 10 октября. Экстренные службы прибыли в зоопарк вскоре после 13:30 по местному времени и обнаружили мужчину с серьёзными травмами после его проникновения на территорию, где содержался тигр.

На место прибыли бригады скорой помощи, и, к сожалению, несмотря на все усилия медицинского персонала, мужчина скончался на месте происшествия

– сообщили правоохранители.

Что произошло с тигром после инцидента

В полиции отдельно прокомментировали слухи о судьбе животного. Правоохранители заверили, что тигр не пострадал и после инцидента остался в своём вольере.

Животное не пострадало и осталось в вольере после инцидента, поэтому более широкой опасности для общественности нет

– подчеркнули в полиции.

Администрация Йоркширского парка дикой природы эвакуировала посетителей и объявила о закрытии зоопарка до конца выходных. Обстоятельства, при которых мужчина оказался в вольере, пока неизвестны.

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Степан Гафтко

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Великобритания