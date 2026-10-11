У Британії чоловік заліз у вольєр до тигра в зоопарку – все закінчилося фатально
Київ • УНН
Чоловік загинув у зоопарку поблизу Донкастера після проникнення до вольєра тигра. Тварина не постраждала, парк закрили до кінця вихідних.
У Великій Британії чоловік загинув після того, як проник у вольєр із тигром у Йоркширському парку дикої природи поблизу Донкастера. Від отриманих травм він помер на місці, попри зусилля медиків, повідомляє The Independent із посиланням на поліцію Південного Йоркширу, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався у суботу, 10 жовтня. Екстрені служби прибули до зоопарку невдовзі після 13:30 за місцевим часом і виявили чоловіка із серйозними травмами після його проникнення на територію, де утримували тигра.
На місце прибули служби швидкої допомоги, і, на жаль, попри всі зусилля медичного персоналу, чоловік помер на місці події
Що сталося з тигром після інциденту
У поліції окремо прокоментували чутки щодо долі тварини. Правоохоронці запевнили, що тигр не постраждав і після інциденту залишився у своєму вольєрі.
Тварина не постраждала та залишилася у вольєрі після інциденту, тому ширшої небезпеки для громадськості немає
Адміністрація Йоркширського парку дикої природи евакуювала відвідувачів та оголосила про закриття зоопарку до кінця вихідних. Обставини, за яких чоловік потрапив до вольєра, наразі невідомі.
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