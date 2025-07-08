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В Ужгороде мужчина избил девушку и выпал из окна седьмого этажа, спасаясь от полиции

Киев • УНН

 • 27 просмотра

В Ужгороде мужчина выпал из окна седьмого этажа, пытаясь скрыться от полиции, прибывшей по вызову о незаконном удержании девушки. Его госпитализировали, угрозы жизни нет.

В Ужгороде мужчина избил девушку и выпал из окна седьмого этажа, спасаясь от полиции

В полицию в Ужгороде поступило сообщение о том, что в квартире незаконно удерживают девушку. Пытаясь скрыться от правоохранителей, мужчина, находившийся в квартире, выпал из окна седьмого этажа, сообщили журналисту УНН в полиции Закарпатской области.

В Ужгороде в полицию поступило анонимное обращение о том, что в квартире незаконно удерживают девушку. По вызову выехали патрульные, которые пытались попасть в помещение на седьмом этаже. В это время мужчина вышел на балкон, далее перелез к соседям, зацепился за кондиционер, не удержался и упал

- сообщили в полиции.

В полиции также сообщили, что мужчину госпитализировали, предварительно угрозы его жизни нет.

Сейчас продолжается проверка по этой ситуации 

- добавили в полиции.

Дополнение

В селе Белки Закарпатской области 70-летний местный житель подозревается в том, что более десяти дней незаконно удерживал свою 68-летнюю жену, приковав ее железной цепью к мебели в летней кухне.

В Ужгороде мужчина пытался похитить бывшую жену, затолкав ее в авто. Женщина сбежала, травмировав руку, а злоумышленника задержали и поместили в изолятор.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Закарпатская область
Ужгород
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