В Ужгороде мужчина избил девушку и выпал из окна седьмого этажа, спасаясь от полиции

В полицию в Ужгороде поступило сообщение о том, что в квартире незаконно удерживают девушку. Пытаясь скрыться от правоохранителей, мужчина, находившийся в квартире, выпал из окна седьмого этажа, сообщили журналисту УНН в полиции Закарпатской области.

В Ужгороде в полицию поступило анонимное обращение о том, что в квартире незаконно удерживают девушку. По вызову выехали патрульные, которые пытались попасть в помещение на седьмом этаже. В это время мужчина вышел на балкон, далее перелез к соседям, зацепился за кондиционер, не удержался и упал - сообщили в полиции.

В полиции также сообщили, что мужчину госпитализировали, предварительно угрозы его жизни нет.

Сейчас продолжается проверка по этой ситуации - добавили в полиции.

Дополнение

В селе Белки Закарпатской области 70-летний местный житель подозревается в том, что более десяти дней незаконно удерживал свою 68-летнюю жену, приковав ее железной цепью к мебели в летней кухне.

В Ужгороде мужчина пытался похитить бывшую жену, затолкав ее в авто. Женщина сбежала, травмировав руку, а злоумышленника задержали и поместили в изолятор.