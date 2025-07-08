В Ужгороді чоловік побив дівчину і випав з вікна сьомого поверху, рятуючись від поліції
Київ • УНН
В Ужгороді чоловік випав з вікна сьомого поверху, намагаючись втекти від поліції, яка прибула за викликом про незаконне утримання дівчини. Його госпіталізували, загрози життю немає.
До поліції в Ужгороді надійшло повідомлення про те, що в квартирі незаконно утримують дівчину. Намагаючись втекти від правоохоронців, чоловік, який перебував у квартирі, випав з вікна сьомого поверху, повідомили журналіста УНН в поліції Закарпатської області.
В Ужгороді до поліції надійшло анонімне звернення про те, що в квартирі незаконно утримують дівчину. За викликом виїхали патрульні, які намагалися потрапити до помешкання на сьомому поверсі. У цей час чоловік вийшов на балкон, далі переліз до сусідів, зачепився за кондиціонер, не втримався і впав
У поліції також повідомили, що чоловіка госпіталізували, попередньо загрози його життю нема.
Зараз триває перевірка щодо цієї ситуації
Доповнення
У селі Білки Закарпатської області 70-річний місцевий житель підозрюється у тому, що понад десять днів незаконно утримував свою 68-річну дружину, прикувавши її залізним ланцюгом до меблів у літній кухні.
В Ужгороді чоловік намагався викрасти колишню дружину, заштовхнувши її в авто. Жінка втекла, травмувавши руку, а зловмисника затримали та помістили до ізолятора.