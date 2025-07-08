В Ужгороді чоловік побив дівчину і випав з вікна сьомого поверху, рятуючись від поліції

До поліції в Ужгороді надійшло повідомлення про те, що в квартирі незаконно утримують дівчину. Намагаючись втекти від правоохоронців, чоловік, який перебував у квартирі, випав з вікна сьомого поверху, повідомили журналіста УНН в поліції Закарпатської області.

В Ужгороді до поліції надійшло анонімне звернення про те, що в квартирі незаконно утримують дівчину. За викликом виїхали патрульні, які намагалися потрапити до помешкання на сьомому поверсі. У цей час чоловік вийшов на балкон, далі переліз до сусідів, зачепився за кондиціонер, не втримався і впав - повідомили в поліції.

У поліції також повідомили, що чоловіка госпіталізували, попередньо загрози його життю нема.

Зараз триває перевірка щодо цієї ситуації - додали в поліції.

Доповнення

У селі Білки Закарпатської області 70-річний місцевий житель підозрюється у тому, що понад десять днів незаконно утримував свою 68-річну дружину, прикувавши її залізним ланцюгом до меблів у літній кухні.

В Ужгороді чоловік намагався викрасти колишню дружину, заштовхнувши її в авто. Жінка втекла, травмувавши руку, а зловмисника затримали та помістили до ізолятора.