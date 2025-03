В Украину из Эстонии прибыла партия ракет Javelin

Детали

"Эстонские Javelin только что прибыли в Украину. Посол Каимо Кууск и атташе по вопросам обороны передали Министерству обороны противотанковые ракеты. Эстония продолжает оказывать военную, гуманитарную и политическую помощь Украине", - говорится в сообщении.

Напомним

11 февраля в Украину из США прибыло 90 тонн боеприпасов.

