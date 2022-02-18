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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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В Україну з Естонії прибула партія ракет Javelin

В Україну з Естонії прибула партія ракет Javelin

Київ • УНН

 • 18272 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні до України в межах військової допомоги з Естонії прибули протитанкові ракетні комплекси Javelin. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter посольства Естонії.

Деталі

"Естонські Javelin щойно прибули в Україну. Посол Каімо Кууск і аташе з питань оборони передали Міністерству оборони протитанкові ракети. Естонія продовжує надавати військову, гуманітарну та політичну допомогу Україні", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

11 лютого до України з США прибуло 90 тонн боєприпасів.

 Javelins just arrived to . Amb @KaimoKuusk and Defence Attaché handed over anti-tank missiles to @DefenceU.
 continues to provide military, humanitarian & political assistance and #StandWithUkraine@MoD_Estonia @Kaitsevagi @MFAestonia @GeneralStaffUA @oleksiireznikov pic.twitter.com/EgtXr0GH8F

— Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) February 18, 2022

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