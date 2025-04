В Україну з Естонії прибула партія ракет Javelin

Деталі

"Естонські Javelin щойно прибули в Україну. Посол Каімо Кууск і аташе з питань оборони передали Міністерству оборони протитанкові ракети. Естонія продовжує надавати військову, гуманітарну та політичну допомогу Україні", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

11 лютого до України з США прибуло 90 тонн боєприпасів.

Javelins just arrived to . Amb @KaimoKuusk and Defence Attaché handed over anti-tank missiles to @DefenceU.

continues to provide military, humanitarian & political assistance and #StandWithUkraine@MoD_Estonia @Kaitsevagi @MFAestonia @GeneralStaffUA @oleksiireznikov pic.twitter.com/EgtXr0GH8F

— Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) February 18, 2022