В Украине уже 2,87 млн случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 26 870
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,87 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 28 октября, - почти 26,9 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии, второй день подряд. Госпитализировано за сутки при этом более 5,4 тысяч человек, что на уровне показателя предыдущего дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 28 октября в Украине зафиксировано 26 870 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", – сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 5 463 человека;
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- летальных исходов – 648;
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- поправилось – 9 784 человека.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело – 2 878 674 человека;
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- поправилось – 2 421 495 человек;
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- летальных исходов – 66 852;
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- проведено ПЦР-тестов – 14 306 108.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей – 1824, медработников – 491.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702) областях, в Киеве (1616) и в Харьковской (1497) области.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября. В "красной" зоне уже 8 областей, с 30 октября будет уже 15. С 1 ноября к ним присоединится Киев.